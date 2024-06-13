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Gazze çıkarması

Başkan Erdoğan, Filistin’i tanıyan İspanya’ya gitti. Kral 6’ncı Felipe ile bir araya geldi. Gazze ile ilgili desteklerine teşekkür etti...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Haziran 2024 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:03
Gazze çıkarması

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya ve İtalya'da peş peşe yapacağı Gazze diplomasisi için Avrupa'ya gitti. Ankara'dan dün önce İspanya'ya hareket etti. Kral 6'ncı Felipe ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedeflenirken, ana gündemin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılmasının olacağı belirtildi.

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında Başbakan Pedro Sanchez'in davetlisi olarak Madrid'e giden Erdoğan'ın Filistin'i tanıyan İspanya'ya teşekkür ettiği kaydedildi. Erdoğan'ın da katılması beklenen İspanya-Türkiye İş Forumu'nda finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Erdoğan'ın bugün de Başbakan Sanchez ile bir araya geleceği belirtildi. İspanya ziyaretinin ardından yarın bir diğer Avrupa ülkesi olan İtalya'ya gidecek olan Erdoğan'ın G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacağı bildirildi. İtalya Başbakanı Meloni, Başkan Erdoğan'ı bu zirveye özel olarak davet etmişti.

İSPANYA'NIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ
Başkan Erdoğan, Madrid'de İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya geldi. Görüşmede, Erdoğan İspanya'nın Filistin'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu, bu süreçte uluslararası camianın İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini söyledi.

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İHH
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