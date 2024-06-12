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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'başıboş sokak köpekleri' açıklaması: Tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 'başıboş sokak köpeklerine' ilişkin açıklamada bulundu. Tedbir alınmasının zorunlu olduğunu söyleyen Koca, "İnsan sağlığı konusundaki kati önceliğimiz ise alınacak önleme hiçbir itiraza izin vermez. Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez" dedi.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 22:27 Güncelleme 12 Haziran 2024, 22:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ’başıboş sokak köpekleri’ açıklaması: Tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsan sağlığı konusundaki kati önceliğimiz ise alınacak önleme hiçbir itiraza izin vermez. Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sokak köpekleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, kuduz vakalarının ve başka birçok ciddi sorunun artışına ve travmalar yaşanmasına yol açan sahipsiz sokak köpeklerine karşı alınması gereken önlemlerin amacının, onların bir tek çocuğa, bir tek insana zarar vermemelerini sağlamak olduğunu belirtti.



Dışarıdaki hayatın güvenilir olması gerektiğini ifade eden koca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönlümün arzu ettiği şey, bu şartların sağlanması kaydıyla onlara yaşam hakkı tanınmasıdır. Zaten mevcut yasa sahipsiz köpekler konusunda hangi koşullarda ötanazi yoluna gidileceğini gösteriyor. İnsan sağlığı konusundaki kati önceliğimiz ise alınacak önleme hiçbir itiraza izin vermez. Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez. Büyüyen soruna karşı başvurulması gereken yol ve yöntemin, bilimsel olarak tanımlı ve medeni olmasını hepimiz arzu ederiz. Uygun şartların oluşturulması kaydıyla, bir canlıya yaşam hakkı tanımanın arayışı içinde olmalıyız. Zorunlu olanla gönlümüzün arzu ettiği ise bazen birbirine uygun düşmeyebilir. Bu da bir gerçek."


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