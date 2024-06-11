Hatay Valiliği’nden Suriyelilerin ülkelerine gitmeleri hakkında açıklama: Tatil değil kesin dönüş

Suriyeli göçmenler üzerinden geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir algı operasyonuna imza atılmıştı. Suriyeli göçmenlerin ülkelerine bayram tatili için gittikleri iddia edilmişti.

HATAY VALİLİĞİ DE AÇIKLADI

Konuyla ilgili bir resmi açıklama da Hatay Valiliği'nden geldi.

Valiliğin açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'bayramlaşmaya giden yabancıların dönüş garantili olarak çıkış yaptıkları' iddiasında bulunulmuştur. Paylaşımlardaki fotoğraf, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan 'güvenli, onurlu, gönüllü geri dönüş' kapsamında çıkış yapmak için bekleyen Suriyelilere aittir." ifadeleri kullanıldı.