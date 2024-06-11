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Hatay Valiliği'nden Suriyelilerin ülkelerine gitmeleri hakkında açıklama: Tatil değil kesin dönüş

Sosyal medya üzerinden Suriyelilerin ülkelerine bayram tatiline gittikleri şeklinde yayılan haberlere Hatay Valiliği'nden net açıklama geldi. Açıklamada "Bahse konu sınır kapısından 10 Haziran'da 49 yabancı, gönüllü geri dönüş işlemi yaparak çıkış yapmış olup halihazırda 45 yabancı ise gönüllü geri dönüş işlemlerinin tamamlanması için sıra beklemekteyken bahsi geçen görüntü çekilmiştir. Görüntülerin bayram tatili izniyle ilgisi bulunmamaktadır" ifadeleri kullandı.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 09:52 Güncelleme 11 Haziran 2024, 10:04
Hatay Valiliği’nden Suriyelilerin ülkelerine gitmeleri hakkında açıklama: Tatil değil kesin dönüş

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Suriyeli göçmenler üzerinden geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir algı operasyonuna imza atılmıştı. Suriyeli göçmenlerin ülkelerine bayram tatili için gittikleri iddia edilmişti.

Söz konusu yalanın yayılmaya başlamasının ardından İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, paylaşılan içeriklerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

HATAY VALİLİĞİ DE AÇIKLADI

Konuyla ilgili bir resmi açıklama da Hatay Valiliği'nden geldi.

Valiliğin açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'bayramlaşmaya giden yabancıların dönüş garantili olarak çıkış yaptıkları' iddiasında bulunulmuştur. Paylaşımlardaki fotoğraf, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan 'güvenli, onurlu, gönüllü geri dönüş' kapsamında çıkış yapmak için bekleyen Suriyelilere aittir." ifadeleri kullanıldı.

"GÖRÜNTÜLERİN BAYRAM TATİLİYLE İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bahse konu sınır kapısından 10 Haziran'da 49 yabancı, gönüllü geri dönüş işlemi yaparak çıkış yapmış olup halihazırda 45 yabancı ise gönüllü geri dönüş işlemlerinin tamamlanması için sıra beklemekteyken bahsi geçen görüntü çekilmiştir.

Görüntülerin bayram tatili izniyle ilgisi bulunmamaktadır.

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