Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! İspanya’ya gidiyor

11 sektörden Türk ve İspanyol iş insanları zirvede bir araya gelecek. Zirve dolayısıyla 13 Haziran'da açılışını Başkan Erdoğan ile Başbakan Sanchez'in yapacağı Türk ve İspanyol iş insanlarının katılacağı iş forumu da düzenlenecek.

Bu arada Erdoğan'ın, Madrid'e gideceği yarın akşam İspanya Kralı 6. Felipe ile Zarzuela Sarayı'nda görüşmesi öngörülüyor. Ankara'da Kasım 2021'de yapılan 7. Türkiye İspanya hükümetler arası zirvesinde, doğal afetlerle mücadele, yenilenebilir enerji, su, spor ve bilim alanlarında 5 işbirliği anlaşması imzalanmıştı.