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Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! İspanya'ya gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında, 12-13 Haziran'da İspanya'ya gitmesi bekleniyor. Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in katılımıyla ülkenin başkenti Madrid'de "İspanya-Türkiye İş Forumu"nun düzenlenmesi planlanıyor. Forum çerçevesinde; finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 06:43 Güncelleme 11 Haziran 2024, 06:43
Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! İspanya’ya gidiyor

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Türkiye ile İspanya arasında hükümetler arası 8. zirve, siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki "kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" hedefiyle 13 Haziran Perşembe günü İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak.

İspanya Başbakanı Sanchez ve Başkan Erdoğanİspanya Başbakanı Sanchez ve Başkan Erdoğan

İki ülke arasında ilki 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen hükümetler arası zirve, son olarak 2021'de Ankara'da gerçekleşmiş ve buradaki ortak açıklamada ikili ilişkilerin "kapsamlı ortaklığa" yükseltildiği duyurulmuştu.

Türkiye'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'dan Başbakan Pedro Sanchez'in başkanlık edeceği zirveye her iki ülkeden beşer bakanın katılmasının öngörüldüğünü aktaran kaynaklar, zirvede, ticaret, finans, kültür, spor alanlarında bakanlıklar ve devlet kurumları arasında yaklaşık 15 ikili anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini vurguladı.

11 sektörden Türk ve İspanyol iş insanları zirvede bir araya gelecek. Zirve dolayısıyla 13 Haziran'da açılışını Başkan Erdoğan ile Başbakan Sanchez'in yapacağı Türk ve İspanyol iş insanlarının katılacağı iş forumu da düzenlenecek.

Bu arada Erdoğan'ın, Madrid'e gideceği yarın akşam İspanya Kralı 6. Felipe ile Zarzuela Sarayı'nda görüşmesi öngörülüyor. Ankara'da Kasım 2021'de yapılan 7. Türkiye İspanya hükümetler arası zirvesinde, doğal afetlerle mücadele, yenilenebilir enerji, su, spor ve bilim alanlarında 5 işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

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