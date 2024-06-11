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Başkan Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın 156. kuruluş yıl dönümü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran Türk Kızılay’ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere, göç çalışmalarından ilk yardıma, afet örgütlenmesinden kan bağışına kadar birçok alanda insanların zor zamanlarında yanında olan Türk Kızılay’ın tüm gönüllülerinin fedakârlıklarını takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 11:06 Güncelleme 11 Haziran 2024, 11:24
Başkan Erdoğan’dan Türk Kızılay’ın 156. kuruluş yıl dönümü mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran Türk Kızılay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışmanın sembolü haline gelen Türk Kızılay, özverili bir şekilde yürüttüğü hizmetleriyle bu alanda dünyanın önde gelen saygın kuruluşları arasındadır.

Başkan Erdoğan'dan ''KIZILAY'' mesajı

İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumayı, direncini arttırmayı ve ızdırabını dindirmeyi görev edinen Türk Kızılay, son olarak asrın felaketi 6 Şubat depreminde olduğu gibi ihtiyaç duyulan her zamanda ilk müdahaleyi gerçekleştirip şefkat elini uzatmıştır.

Uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere, göç çalışmalarından ilk yardıma, afet örgütlenmesinden kan bağışına kadar birçok alanda insanların zor zamanlarında yanında olan Türk Kızılay'ın tüm gönüllülerinin fedakârlıklarını takdir ediyoruz. Türk Kızılay, zor durumda olanların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır.

Bu anlamlı günde dokunduğu hayatları iyileştirmeyi ve insanlığa hizmette ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine inandığım Türk Kızılay'ın tüm mensuplarını ve gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

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