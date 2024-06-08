Silah değil keman sesi! Doğa tutkunu akademisyen Uğur Çit’ten Munzur Çayı ortasında keman resitali

Akademisyen Çit de gerekli hazırlıklarının ardından Valilik koordinesinde milli parktaki Anafatma mevkisine geldi.
Burada rafting sporcularının desteğiyle bota bindirilen Çit, daha sonra milli parktan geçen Munzur Çayı'nın ortasındaki taşlık alana götürüldü.
ÇOCUKLUKTAN BERİ MÜZİKLE İLGİLENİYORUM
Turkuaz renkteki suyun ortasında kemanıyla ezgiler çalan Çit, milli parkta gezinti yapan vatandaşların da ilgisini çekti.
Uğur Çit, AA muhabirine, çocukluktan beri müzikle ilgilendiğini söyledi.
Babası ve ağabeyinin de müzisyen olduğunu belirten Çit, "Müzikten başka bir seçimim olmadı ve iyi ki de olmamış. Bu zamana kadar hayatımın bütün okullarını müzikle devam ettirdim. Şu anda da Munzur Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapmaktayım." dedi.
Çit, Tunceli'nin mükemmel bir doğası olduğunu ve şehirde yaşam sürdürmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Yöredeki güzellikleri avantaja çevirdiğini anlatan Çit, "Bir besteci için gerçekten bu doğa ve Munzur Çayı'nın sesi bir ödül. Bu güzellikler bestelerime ciddi katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Çit, Valiliğin desteğiyle milli parkta keman çaldığını dile getirerek, "Sayın Valimizle tanışmamız vesilesiyle buralara kadar geldik. Beni bota bindirdiler ve suyun ortasına bıraktılar. Kenardan hayal gibi görünen şey Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun sayesinde gerçek oldu." diye konuştu.
BİR ZAMANLAR ADI TERÖRLE ANILAN MUNZUR'DA ARTIK HUZURUN SESİ HAKİM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Çit'in Munzur Çayı'nın ortasında kemanıyla bestesini çaldığı görüntüleri paylaştı.
Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Burası Tunceli, Munzur Çayı…
Bir zamanlar adı terörle anılan Munzur'da artık huzurun sesi hakim.
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Çit Munzur Çayı'nın ortasında kemanıyla bestesini çaldı.
Terör bitme noktasına geldikçe, cennet vatanımızın dört bir köşesine huzur hakim oluyor. Kapalı yayla kalmıyor; çaylar, dereler özgürce akmaya devam ediyor. Tam da olması gerektiği gibi… Çünkü Aziz Milletimiz her şeyin en güzeline layık..