Silah değil keman sesi! Doğa tutkunu akademisyen Uğur Çit’ten Munzur Çayı ortasında keman resitali

Babası ve ağabeyinin de müzisyen olduğunu belirten Çit, "Müzikten başka bir seçimim olmadı ve iyi ki de olmamış. Bu zamana kadar hayatımın bütün okullarını müzikle devam ettirdim. Şu anda da Munzur Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapmaktayım." dedi.

Çit, Tunceli'nin mükemmel bir doğası olduğunu ve şehirde yaşam sürdürmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.