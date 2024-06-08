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Başkan Erdoğan'dan TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar bulundu. Sosyal medyadan ekonomi programını eleştiren klavye ekonomistlerine "bunları görmüyorlar" diyerek tepki gösteren Erdoğan, "2002'de bir haftada yapılan ihracatı bir günde yapıyoruz." dedi. Enflasyonla mücadelede en zor dönemin geride kaldığını belirten Erdoğan, "Artık dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek yine yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 15:01 Güncelleme 08 Haziran 2024, 15:39
Başkan Erdoğan’dan TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri Türk ekonomisinin yurt dışındaki sancaktarları olarak görüyoruz.

KLAVYE EKONOMİSTLERİ BUNLARI GÖRMÜYOR
Türkiye'yi yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapan ülkeden bugünkü seviyelere getirdik. 2002'de bir haftada yapılan ihracatı bir günde yapıyoruz.

Türkiye'nin dış ticarette yazdığı başarı hikayesini yalnızca biz değil, rakamlar da net bir şekilde söylüyor.

2023 yılında 48 ilimizde ilk 1000 ihracatçı firma arasına girebilecek ölçüde ihracat yapan firmamız bulunuyor.

HEM İHRACAT HEM İTHALATTA RAKAMLAR İYİ
Dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 47,8 artış gösterdi.

Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artışla yine rekor kırdı.

İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik.



GEÇMİŞTE ENFLASYONU NASIL TEK HANEYE İNDİRDİYSEK YİNE YAPACAĞIZ
Enflasyonla mücadelede en zoru geride kaldı. Artık dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek yine yapacağız.

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