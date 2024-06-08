Başkan Erdoğan’dan TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar

KLAVYE EKONOMİSTLERİ BUNLARI GÖRMÜYOR

Türkiye'yi yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapan ülkeden bugünkü seviyelere getirdik. 2002'de bir haftada yapılan ihracatı bir günde yapıyoruz.

Türkiye'nin dış ticarette yazdığı başarı hikayesini yalnızca biz değil, rakamlar da net bir şekilde söylüyor.

2023 yılında 48 ilimizde ilk 1000 ihracatçı firma arasına girebilecek ölçüde ihracat yapan firmamız bulunuyor.