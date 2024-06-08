Başkan Erdoğan’dan TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sizleri Türk ekonomisinin yurt dışındaki sancaktarları olarak görüyoruz.
KLAVYE EKONOMİSTLERİ BUNLARI GÖRMÜYOR
Türkiye'yi yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapan ülkeden bugünkü seviyelere getirdik. 2002'de bir haftada yapılan ihracatı bir günde yapıyoruz.
Türkiye'nin dış ticarette yazdığı başarı hikayesini yalnızca biz değil, rakamlar da net bir şekilde söylüyor.
2023 yılında 48 ilimizde ilk 1000 ihracatçı firma arasına girebilecek ölçüde ihracat yapan firmamız bulunuyor.
HEM İHRACAT HEM İTHALATTA RAKAMLAR İYİ
Dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 47,8 artış gösterdi.
Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artışla yine rekor kırdı.
İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik.