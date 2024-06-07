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SON DAKİKA I D-8 öncesi kritik temas: Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Filistin'deki son duruma ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yarınki Gazze konulu D-8 toplantısı öncesi son durum ele alındı.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 22:22 Güncelleme 07 Haziran 2024, 22:36
SON DAKİKA I D-8 öncesi kritik temas: Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü.

D-8 TOPLANTISI ÖNCESİ SON DURUM ELE ALINDI
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Mustafa'nın telefon görüşmesinde, yarın İstanbul'da düzenlenecek Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Filistin'deki son durum ele alındı.

Bakan Fidan Filistin Başbakanı Mustafa ile görüştü!

TOPLANTI İSTANBUL'DA
Türkiye'nin öncülük ettiği önemli uluslararası platformlardan biri olan D-8 kapsamında Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 8 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde özellikle Gazze konusunda yapılacak toplantı, D-8 ülkelerinin, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarına karşı kolektif bir duruş sergilemeleri ve İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamalarını göstermeleri bakımından büyük önem taşıyor.

Toplantıya, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ve Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni'nin yanı sıra Mısır ve Nijerya'dan da üst düzeyde yetkililerin katılması bekleniyor.

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