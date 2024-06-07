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Başkan Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi-i’nde düzenlenen icazet törenine katıldı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi-i’nde düzenlenen Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin icazet törenine katıldı.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 17:49 Güncelleme 07 Haziran 2024, 18:10
Başkan Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi-i’nde düzenlenen icazet törenine katıldı

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi-i'nde düzenlenen Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin icazet törenine katıldı.

Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde icazet törenine katıldı!



Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi-i'nde Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile hafız öğrencilerin velileri ve davetliler katıldı.

Programda hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler okunurken, program sonunda hafızlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

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