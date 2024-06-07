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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "AYM" kararlarına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı devletin başıdır | Hakkari'de kayyum Tatvan'da soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AYM'nin iptal kararlarına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı'nın üst kademe yöneticilerini atama yetkisinin Anayasa'dan kaynaklanan bir yetki olduğunu vurgulayan Tunç, "Atamalara ilişkin yetki tartışması söz konusu değildir. Parlamenter sistemde kanunla düzenlendiği için sonrasında da KHK ile çakışan durumların 12 aylık süre içerisinde TBMM tarafından kanunla düzenlenmesi gerektiğine yönelik bir AYM kararıdır." ifadelerin kullandı.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 13:55 Güncelleme 07 Haziran 2024, 13:58
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan AYM kararlarına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı devletin başıdır | Hakkari’de kayyum Tatvan’da soruşturma

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AYM'nin iptal kararlarına ilişkin açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANININ YETKİSİNDEDİR
Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı'nın üst kademe yöneticilerini atama yetkisinin Anayasa'dan kaynaklanan bir yetki olduğunu vurguladı.


Tunç, "Atamalara ilişkin yetki tartışması söz konusu değildir. Parlamenter sistemde kanunla düzenlendiği için sonrasında da KHK ile çakışan durumların 12 aylık süre içerisinde TBMM tarafından kanunla düzenlenmesi gerektiğine yönelik bir AYM kararıdır." dedi.

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Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin konularda Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkarabilir. Cumhurbaşkanı üst kademe yöneticilerini atama yetkisi de Anayasa'dan kaynaklanan yetkisidir.

Atamalara ilişkin yetki tartışması söz konusu değildir. Parlamenter sistemde kanunla düzenlendiği için sonrasında da KHK ile çakışan durumların 12 aylık süre içerisinde TBMM tarafından kanunla düzenlenmesi gerektiğine yönelik bir AYM kararıdır. Cumhurbaşkanımızın zaten üst kademe yöneticilerini atama yetkisi Anayasa'dan kaynaklanan bir yetkidir. Yürütmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamelerini çıkarabilir.

HAKKARİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATAMASI
Terörle mücadelede birlik beraberlik içinde olmayız. Tatvan'da ve bazı belediyelere gördüğümüz devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımızın resminin birtakım beyanlarda bulunarak indirilmesi birliğimize yönelik saldırıdır.

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Tatvan'da da soruşturma açılmıştır.

Hakkarı Belediye Başkanı'na ilişkin olarak haklarında bir soruşturma ve kovuşturma olmuşsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var. Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddelerinde de anayasanın 127'inci maddesine dayanarak hakkında bir terör soruşturması varsa İçişleri Bakanı'na anayasadan kaynaklanan bu yetkiyle geçici olarak görevden alma yetkisi düzenlenmiştir.

Hakkari Belediye Başkanı hakkında terör soruşturması ve devam eden davası vardır. Milletin oylarıyla seçilen yerel yöneticiler, milletin kaynaklarını ve parasını millete aktarmak durumundadırlar. Terörle ilgili terör soruşturmaları ve kovuşturmalarına muhattap olurlarsa anayasamızın 127'inci ve Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddesinin uygulanması durumunda hiç kimsenin bu durumdan yakınmaması gerekir.

SERDAR SERTÇELİK'İN İADESİ
İade sürecini başlattık. Geçici tutuklama kararı verilmiştir. O süre içinde iade yargılaması gerçekleşecek ve o yargılama sürecinde de Türkiye'ye iadesi edileceğini umuyoruz.

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