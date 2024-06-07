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40 bin kişiyi 1 milyar Dolar dolandırdılar! Çetenin lideri Çiğdem Karaca çıktı

1 milyar dolarlık vurgun yapan çetenin lideri Çiğdem Karaca adlı bir kadın çıktı. Coin kraliçesi, yanına hakem Bülent Demirlek'i de aldı. Porje hazırladı. On binleri kandırdı. Lüks içinde yaşadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Haziran 2024 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:01
40 bin kişiyi 1 milyar Dolar dolandırdılar! Çetenin lideri Çiğdem Karaca çıktı

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Örgüt lideri Çiğdem Karaca, 'Smart Trade Coin' sistemini yabancı bir saadet zincirinden uyarladı. Projeyi adeta ihraç edip yabancı bir ülkeye sattı. Üye sayısı, 30 bin kişiyi aştı.
Eski hakem Demirlek'i de sağ kolu yaptı. Birlikte 'Sterakk' adlı yeni proje hazırladı. 6 binden fazla insanı kandırdı. 1 milyar dolarlık vurgun yaptı. Hatta haksız kazançla Kuşadası'ndan villalar aldı.

COİN SÜRÜSÜ
Çete liderliğini Çiğdem Karaca'nın yaptığı sertifika ile hayal satan 'Smart Trade Coin'in, yurt dışından uyarlandığı ortaya çıktı. İnsanların "Robot 7/24 sizin adınıza çalışıyor. Paranız, kripto para piyasasında değerlendiriliyor. Sizin adınıza alım-satım yapılıyor" diye kandırıldığı anlaşıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 21 ilde 'Smart Trade Coin' üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen organize suç örgütü için düğmeye bastı. Aralarında yazar Aşkın Kapışmak ve eski hakem Bülent Demirlek'in de olduğu 118 kişi gözaltına alındı. Kapışmak serbest kaldı, 47 kişi tutuklandı.

KOPYA SİSTEM
Yurt dışındaki bir saadet zincirinden uyarlanan ve 4 yılda 40 bin kişiden toplam 1 milyar dolar vurgun yapan 'Smart Trade Coin' adlı saadet zincirinin yabancı bir ülkeye sattıldığı da ortaya çıktı. Örgüt lideri Çiğdem Karaca ile FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirlek'in, sistemin kapanmasının ardından yeni bir oluşuma gittikleri anlaşıldı.

İHRAÇ ETMİŞLER
Örgütün, 127 kişilik kadrosunu koruyarak "Sterakk" adlı bir projeyle kripto borsasına girdiği ve 6 bin üye sayısına ulaştığı saptandı. Tanıtım programlarında Demirlek'in yer aldığı ve "Zarar etme olasılığınız yok" gibi sözlerle insanları ikna etmeye çalıştığı hatırlatıldı. Suçtan elde edilen 1 milyar Türk lirası değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına el konulmasını sağladı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR
Örgütün sistemi, 2017-2021 yılında aktif şekilde kullandıkları tespit edildi. Smart Trade Coin sistemine dahil olacak kişiler için paket sistemi getirdikleri ve aylık yüzde 30 kazanç vaadinde bulundukları belirlendi. Söz konusu paketleri alan yatırımcılara "Sistem bir robot yazılımla çalışıyor. Robot 7/24 sizin adınıza çalışıyor. Yatırdığınız para, kripto para piyasasında değerlendiriliyor. Sizin adınıza alım-satım yapılıyor" denilerek garanti verildiği öğrenildi. Para aktarılacak olan kişilere ise; 3'üncü şahıslar üzerine açılan banka hesapları gönderildi. (ÖMER ÇETİN)

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