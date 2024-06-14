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14 Haziran 2024 Cuma hutbesi PDF metin indir! CUMA HUTBESİ KONUSU || Diyanet yayımladı

Türkiye'nin dört bir yanında Cuma namazı öncesi okunan hutbeler her hafta büyük bir ilgiyle bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi dinhizmetleri.diyanet.gov.tr üzerinden paylaşılan 14 Haziran 2024 tarihli Cuma hutbesi için araştırmalar hızlandı. İşte 14 Haziran Cuma hutbesi konusu ve önemi...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 07:27 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:31
14 Haziran 2024 Cuma hutbesi PDF metin indir! CUMA HUTBESİ KONUSU || Diyanet yayımladı

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Türkiye'nin dört bir yanında cuma namazı öncesinde okunan hutbe bu hafta da önemli bir konuya değindi. 14 Haziran 2024 tarihli hutbe, Kurban Bayramı'nın manasını ve önemini vurgulayarak başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan dinhizmetleri.diyanet.gov.tr üzerinden yayınlanan PDF metniyle beraber, bu haftaki hutbe metni ve konusu hakkında detaylar paylaşıldı.



14 HAZİRAN 2024 CUMA HUTBESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

14 HAZİRAN CUMA HUTBESİ KONUSU

14 Haziran 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu 'İnsanı İhya, Toplumu İnşa Eden İbadet: Hac' olarak belirlendi.

İNSANI İHYA, TOPLUMU İNŞA EDEN İBADET: HAC

Muhterem Müslümanlar!

Bugün, Zilhicce'nin sekizi, Terviye günü. Terviye, Rahman'ın misafirlerinin Arafat'a gitmek üzere Mekke'den yola çıktıkları gündür. Yarın ise arefe. Yarın, bütün hacılar Arafat'ta vakfeye duracaklar. Dualarını Allah'a arz edecekler. Yüce Rabbim, kardeşlerimizin haclarını mebrur, dualarını makbul eylesin.

Aziz Müminler!

Hac, içinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındıran; insanı ihya, toplumu inşa eden bir ibadettir. Hac, İslam'ın beş esasından biridir. Dünya Müslümanlarının birbirleriyle kaynaştığı kardeşlik buluşmasıdır. Hac; kıyamdır, diriliştir. Nitekim Yüce Rabbimiz bu hakikati şöyle ifade etmektedir: "Allah, Kâbe'yi Beytü'l-harâm'ı insanlar için bir kıyam, bir diriliş vesilesi kıldı…"

Kıymetli Müslümanlar!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, "Allah katında kabul olunan haccın karşılığı ancak cennettir." müjdesine nail olmak isteyen mümin, önce ihrama girer. İhram; günah ve haram olan her şeyi terk edip takva elbisesine bürünmektir. İhram; bizlere, dünyevi hırs ve arzulardan, makam ve mevkiden, şan ve şöhretten arınmamızı öğütler. Kin, nefret, öfke ve şiddet gibi manevi hastalıklardan sakınmamızı öğretir. Dili yalandan, kulağı gıybetten, gözü haramdan, kalbi hasetten uzak tutmamızı hatırlatır.

İhrama bürünen mümin, haccın farzını eda etmek üzere Arafat'a çıkar. Arafat; insanı ve toplumu ifsat eden kötülüklerin ayaklar atına alındığı, huzur ve barışı sağlayan insani ve vicdani değerlerin dünyaya ilan edildiği yerdir. Arafat; ölümü, dirilişi ve mahşeri tefekkür etmeyi haber verir. Ümmet bilincini kuşanmamızı; birlik ve beraberlikten asla ödün vermememiz gerektiğini bildirir. Tevhidin yani Allah'ın birliğine inanmanın vazgeçilmez olduğunu vurguladığı gibi, vahdetin yani ümmetin birliğini muhafaza etmenin de vazgeçilemez olduğunu vurgular. Nitekim Yüce Rabbimiz, "Sizin ümmetiniz, tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin." ayetiyle bu hakikati bizlere haber verir.

Değerli Müminler!

Haccın bir diğer farzı ise Ziyaret Tavafı'dır. Tavaf; yeryüzünde kurulan ilk ev olan Kâbe'yi kalbimizin hizasına alarak onun etrafında yedi defa dönmektir. Tavaf, hayatımızı Rabbimizin koyduğu ölçülere göre tanzim etme bilincini gönüllerimize nakşeder. Renkleri, dilleri ve ırkları farklı, gaye ve idealleri bir olan müminlerin; bir binanın tuğlaları gibi birbirlerine omuz vermeleri gerektiğini söyler.

Tavaftan sonra müminleri sa'y beklemektedir. Sa'y; bir arayıştır, bir çabadır. Sa'y, Hâcer validemizin biricik evladı İsmâil'in susuzluğunu gidermek için gösterdiği gayretten ilham alarak, çocuklarımız ve gençlerimizin huzur ve felahı için koşturmamız gerektiğini bize hatırlatır. Bugün, çocuklarımızı tehdit eden tehlikeler, küçüklüğünde Hz. İsmâil'i tehdit eden susuzluktan daha önemsiz ve daha basit değildir. Zira çocuklarımız ve gençlerimiz Allah'tan, ahiret bilincinden, peygamberden, kitaptan, imandan, ahlaktan mahrum kalırlarsa; Hz. İsmâil'in yaşayabileceği akıbetten daha büyük zorluklarla karşılaşacakları bir hakikattir.

Aziz Müslümanlar!

Hutbemin sonunda iki hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. İlki, bayram sebebiyle birçok kardeşimiz yola çıkacak. Bayram sevincini hüzne dönüştürmemek için yolculuk boyunca sabırlı, anlayışlı ve dikkatli olalım. Birbirimizin hak ve hukukuna saygı gösterelim. Kendimizi, ailemizi ve diğer insanları tehlikeye atacak yanlış davranışlardan kaçınalım. Bir diğer husus ise yarın sabah namazıyla başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla sona erecek olan teşrik tekbirlerini farz namazlarından sonra getirmeyi unutmayalım.

Duaların makbul olduğu bu mübarek günlerde Kurban bayramının aziz milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını, Gazzeli kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın bütün mazlum ve mağdurlarının huzur ve kurtuluşa ermesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

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