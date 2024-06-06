MSB haftalık raporu açıkladı: 59 terörist etkisiz hale getirildi! Teröristan seçimine sert tepki: Tamamen iptal edilmeli

EĞİTİM, TATBİKAT VE FAALİYETLER
Aktürk, TSK'nın sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla kara, deniz ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirdiğini anlattı.
Bu kapsamda, Azerbaycan'da Kafkas Kartalı, Polonya'da Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik, Romanya'da Ramstein Legacy, Steadfast Interest, Eskişehir'de Volkan, Almanya'da NATO Tiger Meet, Baltık Denizi'nde Baltops tatbikatlarının gerçekleştirildiği bilgisini veren Aktürk, şunları kaydetti:
"10-11 Haziran tarihlerinde 'Turgutreis-9 Tatbikatı', 10-14 Haziran tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama-kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti unsurları, sivil kurum ve kuruluşların yer alacağı 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı' ile 'Anatolian Caracal' tatbikatının icra edilmesi, Batı Karadeniz'de gerçekleştirilecek 'Eurasian Partnership MCM Dive Tatbikatı'na katılım sağlanması planlanmaktadır."
Tuğamiral Aktürk, Japonya seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetinin Tayland'ın ardından 30 Mayıs-1 Haziran'da Çin'e, 4-6 Haziran'da Kore Cumhuriyeti'ne liman ziyaretinde bulunduğunu, bugün bir sonraki liman olan Japonya'ya seyre başlayacağını ifade etti.
TCG KINALIADA korvetinin 8-11 Haziran'da Japonya'nın Kushimoto limanını ziyaret edeceğini aktaran Aktürk, "Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü münasebetiyle 10 Haziran'da Kushimoto'da tören icra edilecektir." dedi.
SAVUNMA SANAYİSİ
Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli ve savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine devam edildiğine işaret etti.
Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda "OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı", "DROPS Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı" ile "BAZNA Mühimmatlı Mini Dron"un muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını bildirdi.
Personel ve asker, öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini dile getiren Aktürk, 25 bin uzman erbaş alımı kapsamında, 3 Haziran'da başlayan "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini" başvurularının 30 Haziran'a kadar devam edeceğini hatırlatarak, "Şanlı ordumuzda görev almak isteyen tüm gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
SORULAR
MSB kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Kayseri'de kaza kırıma uğrayan SF-260D tipi uçağın düşme nedeninin teknik bir arıza olup olmadığına dair sorular üzerine kaynaklar, şunları kaydetti:
"Söz konusu uçağımız, bizim pilotaj eğitimlerinde kullandığımız başlangıç seviyesindeki temel eğitim uçağıdır. Uçağımız Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde yapılan rutin fabrika seviyesi bakım faaliyetini müteakip 4 Haziran 2024 tarihinde 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu için havalanmıştır. Şehit verdiğimiz her iki pilot Albayımız da öğretmen ve tecrübeli pilotlardır. Test uçuşlarında bir pilot uçağı kullanırken, diğer pilot da kontrol listesine göre uçağın performans kaydını tutmaktadır. SF-260D uçağımız saat 10.02'de henüz belirlenemeyen bir nedenden kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır."
BU SÖZDE SEÇİMLER TAMAMEN İPTAL EDİLMELİDİR
Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG tarafından Suriye'nin kuzeyinde yapılmak istenen sözde seçimlerle ilgili sorular üzerine, "Konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız gerekli uyarıları yapmıştır. Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz." cevabını verdi.
ABD'den alınacak F-16 uçaklarında son durumun ne olduğuna ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
"VURULACAK HEDEFLERİN HEPSİ BELLİ"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Türkiye başından beri buradaki "Teröristan"ın oluşmasını yapmış olduğu harekatlarla engellemişti. Deyrizor denilen bölgede ABD'nin merkezi karargahını orada kurmasıyla birlikte Türkiye'nin güvenli hale getirdiği toprakların dışındaki bölgelerde bir devletçik oluşturma çabası hiçbir zaman için durmadı ve bugüne kadar gelindi." diyen Gökçe, "Bu seçim kararı ne anlama geliyordu? Seçim demek iç egemenliğin meşru hale getirilmesinden başka bir şey değil. Türkiye bu konularda etkin adımlar attı. Bu işin yapılmasını engelledi. Şu anda o bölgede vurulacak hedeflerin bütün hepsi belli. Bu bölgedeki gelişmeler bekleniyor." ifadelerini kullandı.
ŞAKAMIZ YOK
2017'de bir tiyatronun oynandığının altını çizen Başbuğ ise, "Türkiye'nin çok sert tepkileri sonucu birbiri ardına ertelemeler ve sonunda unutturulan bir süreç yaşanmıştı. Burada da aynısı olacak demiştim. Çünkü Türkiye'nin tavrı çok net. Türkiye burada oldubittiye müsaade etmez. Biz öyle ya da böyle bu süreci sonlandırırız. Bir ispatı da 2017'de yaptık. Aynı tezgah kuruldu. Şakamız yok. Biz anında gerekirse askeri operasyonlar dahil her türlü tedbiri alırız bunu herkes biliyor." şeklinde konuştu.