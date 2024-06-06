MSB haftalık raporu açıkladı: 59 terörist etkisiz hale getirildi! Teröristan seçimine sert tepki: Tamamen iptal edilmeli

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri nin (TSK), tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejisi çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskıyla sürdürdüğünü belirtti.

SON BİR HAFTADA 59 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Aktürk, bu kapsamda son bir haftada 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak'tan bugüne kadar 521'i Irak'ın, 630'u Suriye 'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1151'e ulaştığını ifade etti.

Aktürk, ayrıca bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bilgisini verdi.

Sınırların, çok yönlü ve katmanlı güvenlik sistemiyle kesintisiz bir şekilde korunduğuna dikkati çeken Aktürk, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 344 şahıs yakalanmıştır. 1343 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 5'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 58 bin 292 olmuştur." diye konuştu.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL GÜRAK, YUNAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞECEK

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın, Arnavutluk'ta icra edilen 17'nci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda bugün Yunan mevkidaşı ile ikili görüşme gerçekleştireceğini bildiren Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Üniversitesinden bir heyetin de 6-9 Haziran tarihlerinde Yunan Milli Savunma Kolejini ziyaret edeceğini aktardı.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana insanlık dışı saldırılarıyla 37 bin masum Filistinlinin ölümüne sebep olduğunu belirten Aktürk, "İsrail, her türlü yaşam hakkını ellerinden aldığı Filistin halkını açlığa mahkum ederek topraklarını terk etmeye zorlamaktadır. Hem insan haklarına hem de uluslararası hukuka aykırı olan bu trajedi kanıksanmamalıdır. Uluslararası toplumun desteği ile Filistin'in bir devlet olarak tanınması ve söz sahibi olması bölgesel istikrar ve kalıcı barış için olmazsa olmazdır. Temennimiz, ateşkes görüşmelerinin zaman kazanmak adına söylemlerde kalmamasıdır." şeklinde konuştu.