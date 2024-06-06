CHP’de ’eş başkanlık’! DEM ile beraberlik yönetim anlayışlarını da değiştirdi! Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Hasan Caran...

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DEM'i örnek alan CHP de adeta 'eş' başkanlık sistemini hayata geçirdi. MHP'den Korkuteli Belediye Başkan Aday Adayı olan ancak sicilindeki sorun nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen Hasan Caran, CHP'den aday adayı oldu.

Ancak adli sicil kaydındaki sorunu çözemeyen Caran'ın belediye başkanlığı hayali suya düştü. Yerine Saadet Partili Mehmet Manavoğlu'nu aday gösteren CHP, daha sonra Manavoğlu'nu adaylıktan geri çekti.