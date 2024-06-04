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Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cü ihraç 4 emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ'cü hainlere darbe üstüne darbe vuruluyor. Tekirdağ'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ'den yargılanmaları süren 4 ihraç emniyet müdürü yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 11:36 Güncelleme 04 Haziran 2024, 11:39
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ’cü ihraç 4 emniyet müdürü tutuklandı

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Tekirdağ'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ'cü 4 ihraç emniyet müdürü tutuklandı.

3 OTOMOBİL DURDURULDU
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkma arayışında olan terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin içinde bulunduğu 3 otomobil durduruldu.

Araç sürücülerinin tutarsız beyanlarından göçmen kaçakçılığı şüphelileri ve organizatörü oldukları değerlendirilerek, araçlarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan incelemesinde araçlarda yolcu olarak bulunan 5 kişinin terör örgütü FETÖ/PDY'den istinaf ve yerel mahkemelerde davaları sürdüğü, 3 kişinin de sürücü olduğu belirlendi.

Yurt dışına kaçma hazırlığında olan meslekten ihraç 4 emniyet müdürü ile 1 ihraç öğretmenin üzerleri ve araçlarda yapılan aramalarda 41 bin 85 euro, 3 bin 920 dolar, 20 paunt, 7 bin 200 TL ile cep telefonları ele geçirildi.

FETÖ'CÜLER TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 ihraç emniyet müdürü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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