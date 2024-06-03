Türk Ampute Milli Takımı A Haber canlı yayınında: Gerekeni yaptık! İsrail galibiyeti Gazze’ye armağan olsun

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki iki maçından da zaferle ayrıldı. Teknik Direktör İsmail Temiz, Antrenör Erhan Kuşkapan ve Takım Kaptanı Rahmi Özcan, A Haber canlı yayınına konuk oldu.
Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki iki maçından da zaferle ayrıldı. Teknik Direktör İsmail Temiz, Antrenör Erhan Kuşkapan ve Takım Kaptanı Rahmi Özcan, A Haber canlı yayınına konuk oldu.
Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki iki maçından da zaferle ayrıldı.
Dün İsrail'i 6-0 mağlup eden milli takım bugün de Azerbaycan'ı 12-1 yendi
Teknik Direktör İsmail Temiz, Antrenör Erhan Kuşkapan ve Takım Kaptanı Rahmi Özcan, A Haber canlı yayınına konuk oldu.
Açıklamalarından satır başları şöyle;
HEDEF YENİDEN ŞAMPİYONLUK
Teknik direktör İsmail Temiz: Fransa'da müsabakalar iyi gidiyor. Burada bizim için hava ve atmosfer gayet iyi evimizde gibi hissediyoruz. Burada hiç yabancılık çekmiyoruz. Sağ olsunlar buradaki Türk vatandaşları bizi hiç yalnız bırakmıyor. Biz Fransa'ya şampiyon olarak geldik. Şampiyon gibi oynayıp yeniden şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız.
TÜRKİYE VE FİLİSTİN'E HEDİYE ETTİK
İlk rakibimiz İsrail'di; hem ülkemiz hem milletimiz hem de İslam dünyası için psikolojik olarak önemli bir rakipti. Biz de onları farklı yenmek için elimizden gelenin fazlasını yaptık. 6-0 gibi net bir galibiyet elde ettik. Biz bu galibiyeti hem Türk halkına hem de Filistinlilere hediye ettik. Türk halkı her zaman mazlumların yanında olmuştur. Biz de bu galibiyeti alarak halkımıza armağan ettik.
KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN İLE MÜCADELE
Bugün kardeş ülke olan Azerbaycan ile oynadık. Bizler Tek millet 2 devlet olan bir ülkeyiz. Onlara rakip olduk. Futbolun gereği neyse sahada onu yaptık. Oradan da farklı bir galibiyet aldık. Bizler bu galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Bizim hedefimiz şampiyon olmak.
İSRAİL'İ YENDİK SIRADA ŞAMPİYONLUK VAR
Ampute Milli Futbol Takım Antrenörü Erhan Kuşkapan: Fransa'ya emeklerin karşılığını almaya geldik. Son dünya şampiyonu takımız. Burada da tek hedefimiz şampiyonluk. Biz İsrail'i yendik o iş tamam sırada da şampiyonluk var.
DÜNYANIN EN BÜYÜK SOYKIRIM ÜLKESİ
Ampute Milli Takım Kaptanı Rahmi Özcan: Dünyanın en büyük soykırım ülkesi olan İsrail'e karşı açılış maçımız vardı. Gerekeni yapmamız gerekiyordu. Saha içinde derslerini vermemiz lazımdı. Sahada gerekeni yaptık.
TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E GOL YAĞMURU
Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada sahaya çıktı.
Camille Fournier Stadı'nda oynanan İsrail karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde kapatan ay-yıldızlılar, sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Daha önce yapılan iki turnuvada da şampiyon olan Türkiye, gruptaki 2. maçında Azerbaycan'ı da 12-1 yendi.