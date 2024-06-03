Türk Ampute Milli Takımı A Haber canlı yayınında: Gerekeni yaptık! İsrail galibiyeti Gazze’ye armağan olsun

HEDEF YENİDEN ŞAMPİYONLUK



Teknik direktör İsmail Temiz: Fransa'da müsabakalar iyi gidiyor. Burada bizim için hava ve atmosfer gayet iyi evimizde gibi hissediyoruz. Burada hiç yabancılık çekmiyoruz. Sağ olsunlar buradaki Türk vatandaşları bizi hiç yalnız bırakmıyor. Biz Fransa'ya şampiyon olarak geldik. Şampiyon gibi oynayıp yeniden şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız.

TÜRKİYE VE FİLİSTİN'E HEDİYE ETTİK



İlk rakibimiz İsrail'di; hem ülkemiz hem milletimiz hem de İslam dünyası için psikolojik olarak önemli bir rakipti. Biz de onları farklı yenmek için elimizden gelenin fazlasını yaptık. 6-0 gibi net bir galibiyet elde ettik. Biz bu galibiyeti hem Türk halkına hem de Filistinlilere hediye ettik. Türk halkı her zaman mazlumların yanında olmuştur. Biz de bu galibiyeti alarak halkımıza armağan ettik.

KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN İLE MÜCADELE



Bugün kardeş ülke olan Azerbaycan ile oynadık. Bizler Tek millet 2 devlet olan bir ülkeyiz. Onlara rakip olduk. Futbolun gereği neyse sahada onu yaptık. Oradan da farklı bir galibiyet aldık. Bizler bu galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Bizim hedefimiz şampiyon olmak.

İSRAİL'İ YENDİK SIRADA ŞAMPİYONLUK VAR Ampute Milli Futbol Takım Antrenörü Erhan Kuşkapan: Fransa'ya emeklerin karşılığını almaya geldik. Son dünya şampiyonu takımız. Burada da tek hedefimiz şampiyonluk. Biz İsrail'i yendik o iş tamam sırada da şampiyonluk var.