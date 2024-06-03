Kayyum nedir, sözcük anlamı ne? Kayyum atamak ne anlama gelir? Belediyeye neden atanır? Kayyum türleri...

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Son günlerde gündemde sıkça yer alan "kayyım" veya "kayyum" terimi, birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Hukuki bir terim olan kayyım, belirli durumlarda başkasına ait bir işi görmek veya bir malı idare etmek için tayin edilen kimseyi ifade eder. Peki, kayyım nedir ve kayyım ataması ne anlama gelir?

KELİME ANLAMI Kayyım veya kayyum, yasalarla belirlenen bazı durumlarda, başkasına ait bir işi görmek veya bir malı idare etmek için tayin edilen kimselere denir. Arapça kama (durmak) kökünden gelir ve kıyam (yerine geçmek, yürütmek) kelimesinden türemiştir.