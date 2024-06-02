Milletimizin mesajını aldık

Milletimizin başta değişim olmak üzere sandıkla bize ulaştırdığı beklentilerinin farkındayız. Halkımızla aramıza duvarlar örmedik. Siyaseti milletimizle yaptık. Bizi avantajlı kılan husus bu...



Partimizin istikbali açısından kritik önemi haiz konuları birlikte konuşacağız, görüşeceğiz. 14-28 Mayıs ile 31 Mart seçim sonuçları arasındaki negatif ayrışmayı mutlaka ele alıp değerlendireceğiz. Değişim irademizi her zaman dinamik tutacağız. Vakti saati gelince muhakkak yapacağız.

Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar güçlendirirken, Cumhur İttifakı'nda gedik açtırmayız.

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