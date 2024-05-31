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Sözde Yazar Azra Kohen'in skandal Filistin sözleri sonrası bileti kesildi! Çalıştığı yayınevleri kitaplarını kaldırdı: D&R'dan sonra Everest de...

Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına arka çıkan sözde yazar Azra Kohen'in "Filistinliler çocuklarını bilerek bombalatıyor" şeklindeki skandal sözleri sonrası pek çok yayınevi Kohen'in biletini kesti. Gazze ve Refah'ta bombalanarak, yakılarak öldürülen bebek ve çocukların ailelerini suçladığı o paylaşımı sonrası önce Turkuvaz Medya, ardından da diğer yayınevleri sözde yazarın kitaplarının satışını durdurarak raflarından indirdi.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 22:01 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 22:01
Sözde Yazar Azra Kohen’in skandal Filistin sözleri sonrası bileti kesildi! Çalıştığı yayınevleri kitaplarını kaldırdı: D&R’dan sonra Everest de...

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Everest Yayınları, yazar Azra Kohen'in sosyal medyada Filistinlilere yönelik aşağılayıcı paylaşımı nedeniyle yollarını ayırdığını duyurdu.

BOMBALAYANI DEĞİL BOMBALANANI SUÇLADI

Kohen'in bir takipçisine, Filistinlilerle ilgili, "Yavrusunu korumayan, yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor." şeklindeki ifadeleri üzerine sosyal medyadan eleştiri ve tepki yağdı.

D&R BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK MAĞAZA İLİŞİĞİNİ KESTİ

İsrail'in Gazze'deki soykırımına arka çıkan Azra Kohen'in "Filistinliler çocuklarını bilerek bombalatıyor" sözleri sonrası Turkuvaz Medya Grubu'ndan anlamlı bir adım geldi.

Türkiye'de kitap, kültür ve eğlence dünyasının lideri konumunda bulunan D&R ve Idefix Mağazaları, sözde yazar Azra Kohen'a ait tüm kitapların raflarından indirdiğini duyurdu.

Mazlum Filistin halkının her platformda sesini duyuran Turkuvaz Medya Grubu'nun bünyesinde yer alan Idefix ve D&R, Azra Kohen'in kitaplarını satıştan kaldırdı.

Hem Idefix hem de D&R'ın internet satış platformlarında Kohen'in kitaplarına ilişkin yapılan aramalarda "404 - Aradığınız içeriğe ulaşılmıyor" sonuç sayfası çıkıyor.

''SOYKIRIMI MEŞRULAŞTIRAN BİZİMLE ÇALIŞAMAZ''

Sözde yazar Azra Kohen'in kitaplarını basan Everest Yayınları, ilk tepkiler sonrası Instagram hesabındaki gönderileri yorumlara kapatarak sosyal medya hesabından, "Filistin halkına uygulanan soykırımı lanetliyoruz. Başta çocuklara ve kadınlara olmak üzere tüm Filistin halkına uygulanan bu durum bir insanlık suçudur. Bütün yazarlarımızın da en ufak bir 'ama, fakat' olmaksızın bizimle aynı görüşte olduğuna inanıyoruz. Bu konuda bu büyük insanlık suçunu meşrulaştıran ya da öven hiç kimsenin yayın grubumuzun bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilmesini isteriz." paylaşımında bulundu.

"AZRA KOHEN İLE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Everest Yayınlarından yapılan açıklamada da Filistin halkına yönelik "soykırımı" açıkça lanetledikleri bildirildi.

"Bunun aksi bir durum, vicdansız ve merhametsiz bir düzeni meşrulaştırmak olur." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Net açıklamamız ve duruşumuza rağmen insanları bize karşı kışkırtarak söylememizi istedikleri mesajlar için dayatmacılık yapan kişilerin samimi olduklarına inanmıyoruz. Kimse Everest Yayınlarının bu hassas konudaki samimiyetini sorgulayamaz. Dün itibarıyla yayınevimizi itibarsızlaştırma, hedef gösterme ve sosyal medya hesaplarına spam göndererek engel yaratmaya çalışan kişilere karşı hukuk önünde gerekli süreçler başlatılmıştır.

Everest Yayınları, geniş bir yelpazede binlerce kitap yayımlamış olup ülkemizin en önde gelen yayınevlerindendir. En öne çıkan özelliğimiz bağımsız bir yayınevi olmamızdır. Sadece metinler üzerinden binlerce insanla çalışma ilişkisi kurmuş durumdayız. Bu metinleri olası en iyi biçimde basmaya çalışıyoruz. Niyet okuması yapamayız ama niyet bir defa ifade edildiğinde de gereğini yaptık. Bu bağlamda Azra Kohen'le yollarımızı ayırdığımızın bilinmesini isteriz.

''ONUN GİBİ IRKÇI VE VE İSRAİL RUHLU İNSANLAR VAR''

Yazar Yavuz Yiğit, sözde yazar Azra Kohen'e aslında üzüldüğünü söyleyerek, "Sebebi şu: Onun gibi çok ırkçı ve İsrail ruhlu insan var. Bunlar kendilerini tutabiliyorlar ve içimizde çok rahat dolaşabiliyorlar. Herkes onları halen muteber biliyor. Azra Kohen içinde tutamadı ve biz ona yüklendik. Aslında Azra Kohen bir karakteri, İsrail ruhlu binlerce insanı sembolize ediyor. Filistin davasını küçümseyen, Filistinlilerin toprak sattığını düşünen insanları sembolize ediyor." ifadelerini kullandı.

"AZRA KOHEN, BİR KARAKTERİ, İSRAİL RUHLU BİNLERCE İNSANI SEMBOLİZE EDİYOR"

Yazar ve psikoterapist Gökhan Ergür, AA muhabirine, Kohen'in bir dönem kendisini televizyonlarda psikolog olarak tanıttığını söyledi.

"Bir uzman olarak ekranlarda açıklamalarda bulundu fakat sonrasında kendisinin psikolog olmadığını öğrendik." diyen Ergür, şunları dile getirdi:

"Yaptığı açıklamada İngiltere'de psikolog unvanını kullanabildiği bir eğitim aldığını söyledi. Diyelim ki Azra Hanım bir psikolog ve iddia ettiği gibi Filistinli anneler çocuklarını bilerek bombalanacak yerlere bırakıyor. Hangi psikolog böyle bir durumda Azra Hanım'ın kendi ifadesiyle o annelerin öldürülmesini, kendi çıplak elleriyle o anneleri yok etmeyi düşünür? Aklı başında bir psikoloğun burada takınacağı tavır, o annelere yardım emek, bu eylemlerinin nedenlerini anlamak ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan o kadınlara tedavi imkanı sunmaktır. Kendisinin ciddi bir psikolojik desteğe ihtiyacının olduğunu düşünüyorum."

MASUM GAZZELİLERİ BU SÖZLERLE SUÇLAMIŞTI

Azra Kohen, 26 Mayıs Pazar gecesi, katil İsrail'in Refah çadır kampını bombalaması sonucu sosyal medya hesaplarından değil destek tek kelime dahi paylaşmaması üzerine takipçisinin kendisini eleştirmesine kızmıştı. Kohen, gönderisine yapılan yorumda bombalanan Gazzeli aileleri suçlayan skandal ifadelerde bulunmuştu.

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