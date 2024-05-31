’Fi’cdansız!

Yazar Azra Kohen, Fİ-Çİ-Pİ adlı kitaplarıyla tanındı. Ama o, yaptığı paylaşımla bir anda büyük bir tepki topladı. 7 Ekim'den bu yana İsrail bombaları altında binlerce sivilin can verdiği Gazze'de yaşananların kurgu olduğunu ima etmeye çalıştı. "Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum! Yavrusunu koruyamayan, yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!" paylaşımı yaptı. Her kesimden büyük eleştiri aldı. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi olan EBA'dan Kohen'in içeriklerinin silinmesi çağrısı yapıldı.

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