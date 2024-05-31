Ankara'da 28 Şubat kırıntıları! Çarşaflı kadına "sizden midem bulanıyor" deyip keserle saldırdı: Savcılık ve Valilik harekete geçti

Ankara 'da bir kadın, komşusu olan çarşaflı ve tesettürlü 2 kadına ağır küfürler ederek saldırdı, eline keser alarak kadınları tehdit etti.







Ankara Valiliği'nden de açıklama geldi.



Valilikten yapılan açıklamada "Sosyal medyada da yer alan, İlimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumluları adli mercilere intikal ettirilmiş olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.



"BAŞÖRTÜLÜ ÖCÜLER BURADA YAŞAMASIN"



Aydın'da yaşlı bir kadın başörtülü kadınları 'öcü' olarak tanımlayıp Aydın'da yaşamamaları gerektiğini savundu.



Kuşadası'nda kayıtlara geçen skandal provokasyonda "Kapalı insanlar istemiyoruz biz burada. Burası aydın bir şehir. Onların öcü öcü buralarda dolaşmalarını istemiyorum, gitsinler layık olduğu yerlerde rahat yaşasınlar" denildi.