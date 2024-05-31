Ankara'da 28 Şubat kırıntıları! Çarşaflı kadına "sizden midem bulanıyor" deyip keserle saldırdı: Savcılık ve Valilik harekete geçti

Ankara'da bir kadın, komşusu olan çarşaflı ve tesettürlü 2 kadına ağır küfürler ederek saldırdı, eline keser alarak kadınları tehdit etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük infial uyandırdı.
Ankara'da bir kadın, komşusu olan çarşaflı ve tesettürlü 2 kadına ağır küfürler ederek saldırdı, eline keser alarak kadınları tehdit etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük infial uyandırdı.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Gelişme üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ankara Valiliği'nden de açıklama geldi.
Valilikten yapılan açıklamada "Sosyal medyada da yer alan, İlimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumluları adli mercilere intikal ettirilmiş olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.
"BAŞÖRTÜLÜ ÖCÜLER BURADA YAŞAMASIN"
Aydın'da yaşlı bir kadın başörtülü kadınları 'öcü' olarak tanımlayıp Aydın'da yaşamamaları gerektiğini savundu.
Kuşadası'nda kayıtlara geçen skandal provokasyonda "Kapalı insanlar istemiyoruz biz burada. Burası aydın bir şehir. Onların öcü öcü buralarda dolaşmalarını istemiyorum, gitsinler layık olduğu yerlerde rahat yaşasınlar" denildi.
MÜTEDEYYİN GENÇ GİYİMİ NEDENİYLE HEDEF ALINDI
İstanbul'da metroda seyahat eden bir genç sırf 'mütedeyyin' bir imaja sahip olduğu için hedef alınmıştı.
Saldırgan "Seni istemiyorum, Türkiye'den gideceksin. Benden başka bunların gitmesini isteyen bir Türk yok mu?" diyerek hakaretler yağdırmıştı.