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Ankara'da 28 Şubat kırıntıları! Çarşaflı kadına "sizden midem bulanıyor" deyip keserle saldırdı: Savcılık ve Valilik harekete geçti

Son dakika haberi... Ankara'da infial uyandıran 28 Şubatvari bir olay meydana geldi. Etimesgut'ta bulunan bir site içerisinde komşulardan biri, çarşaflı ve tesettürlü 2 kadına ağır küfürler etti. "Benim sizden midem bulanıyor" diyen saldırgan kadın eline aldığı keserle, mütedeyyin giyimli komşularına hamle yapmak istedi. Gelişme üzerine savcılık harekete geçti. Ankara Valiliği'nden de konuya ilişkin açıklama geldi.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 19:10 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 20:14
Ankara’da 28 Şubat kırıntıları! Çarşaflı kadına sizden midem bulanıyor deyip keserle saldırdı: Savcılık ve Valilik harekete geçti

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Ankara'da bir kadın, komşusu olan çarşaflı ve tesettürlü 2 kadına ağır küfürler ederek saldırdı, eline keser alarak kadınları tehdit etti.


Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük infial uyandırdı.



SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Gelişme üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




Ankara Valiliği'nden de açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada "Sosyal medyada da yer alan, İlimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumluları adli mercilere intikal ettirilmiş olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

28 Şubat sürecini anımsatan çirkin saldırı!

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"BAŞÖRTÜLÜ ÖCÜLER BURADA YAŞAMASIN"

Aydın'da yaşlı bir kadın başörtülü kadınları 'öcü' olarak tanımlayıp Aydın'da yaşamamaları gerektiğini savundu.

Kuşadası'nda kayıtlara geçen skandal provokasyonda "Kapalı insanlar istemiyoruz biz burada. Burası aydın bir şehir. Onların öcü öcü buralarda dolaşmalarını istemiyorum, gitsinler layık olduğu yerlerde rahat yaşasınlar" denildi.



MÜTEDEYYİN GENÇ GİYİMİ NEDENİYLE HEDEF ALINDI

İstanbul'da metroda seyahat eden bir genç sırf 'mütedeyyin' bir imaja sahip olduğu için hedef alınmıştı.

Saldırgan "Seni istemiyorum, Türkiye'den gideceksin. Benden başka bunların gitmesini isteyen bir Türk yok mu?" diyerek hakaretler yağdırmıştı.

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Ankara’da 28 Şubat kırıntıları! Çarşaflı kadına sizden midem bulanıyor deyip keserle saldırdı: Savcılık ve Valilik harekete geçti
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