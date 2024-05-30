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Ey ABD! Bu kan senin eline de bulaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Refah'taki katliamına ses çıkarmayan ABD'ye tepki gösterdi. "Dünya vampir Netanyahu'yu izliyor" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 07:01
Ey ABD! Bu kan senin eline de bulaştı

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İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım çok daha kanlı bir safhaya girdi. Görüntülere bakmaya kalp dayanmıyor. Bir baba, kafası kopmuş bebeğini dünyanın, insanlığın vicdanına gösteriyor.

Ey Amerikan devleti, bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Avrupa, Netanyahu'nun bu vampirliğine siz de ortak oldunuz. Çünkü sustunuz.

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LEWIS HAMILTON İNGİLİZ F1 PİLOTU: Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye devam edemeyiz.

DUA LIPA ARNAVUT ŞARKICI: İnsanlık, İsrail'in soykırımını durdurmak için seferber olmalı.

JENNA ORTEGA ABD'Lİ OYUNCU: Binlerce çocuk katlediliyor. İnsanlık neden susuyor?

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