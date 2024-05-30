Ey ABD! Bu kan senin eline de bulaştı

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım çok daha kanlı bir safhaya girdi. Görüntülere bakmaya kalp dayanmıyor. Bir baba, kafası kopmuş bebeğini dünyanın, insanlığın vicdanına gösteriyor.



Ey Amerikan devleti, bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Avrupa, Netanyahu'nun bu vampirliğine siz de ortak oldunuz. Çünkü sustunuz.



DÜNYA YILDIZLARINDAN VİCDANİ İSYAN

LEWIS HAMILTON İNGİLİZ F1 PİLOTU: Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye devam edemeyiz.



DUA LIPA ARNAVUT ŞARKICI: İnsanlık, İsrail'in soykırımını durdurmak için seferber olmalı.



JENNA ORTEGA ABD'Lİ OYUNCU: Binlerce çocuk katlediliyor. İnsanlık neden susuyor?

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