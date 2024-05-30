21 ilde 'SİBERGÖZ-42' operasyonu! "Smart Trade Coin" vurguncularına darbe: 127 şüpheli yakalandı, 1 milyar TL'lik taşınmaza el kondu

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Ankara merkezli 21 ilde "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik "SİBERGÖZ-42" operasyonları düzenlendi.



127 GÖZALTI, 1 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU



1 Milyar Dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaza ve 61 adet taşınır mal varlığına el kondu.





"ENSELERİNDEYİZ"



Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.



Bakan Yerlikaya'nın paylaşımından öne çıkanlar şu şekilde;



Ankara merkezli 2️⃣1️⃣ ilde "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik "SİBERGÖZ-42" operasyonları düzenlendi. 1️⃣ Milyar Dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 1️⃣2️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️ Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında❗