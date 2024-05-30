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21 ilde 'SİBERGÖZ-42' operasyonu! "Smart Trade Coin" vurguncularına darbe: 127 şüpheli yakalandı, 1 milyar TL'lik taşınmaza el kondu

Ankara merkezli 21 ilde "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-42” operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 1 milyar TL değerinde mal varlığına el kondu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz" paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 11:00 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 11:29
21 ilde ’SİBERGÖZ-42’ operasyonu! Smart Trade Coin vurguncularına darbe: 127 şüpheli yakalandı, 1 milyar TL’lik taşınmaza el kondu

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Ankara merkezli 21 ilde "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik "SİBERGÖZ-42" operasyonları düzenlendi.

127 GÖZALTI, 1 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU

1 Milyar Dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaza ve 61 adet taşınır mal varlığına el kondu.



"ENSELERİNDEYİZ"

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımından öne çıkanlar şu şekilde;

Ankara merkezli 2️⃣1️⃣ ilde "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik "SİBERGÖZ-42" operasyonları düzenlendi.

1️⃣ Milyar Dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 1️⃣2️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında❗



❌Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda;
📌"Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşların yatırıma yönlendirildiği,
📌Otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı ve
📌Mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup "Saadet Zinciri" sistemi oluşturarak, uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren ve 1️⃣ Milyar Dolar (yaklaşık 3️⃣2️⃣ Milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 1️⃣2️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda:
📌1️⃣ Milyar TL değerinde 1️⃣7️⃣7️⃣ adet taşınmaz ve 6️⃣1️⃣ adet taşınır mal varlığına,
📌1️⃣ adet ruhsatsız tabanca,
📌1️⃣ adet kuru sıkı tabanca ve
📌Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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