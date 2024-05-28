Yine ’ateş’ etti

Ankara'da 2022'de silahlı saldırıda öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş gazetecilere yeni açıklamalar yaptı. "Eşimin bana söylediği şuydu: 'Olcay ve Ahmet beni öldürtmek için kiralık katil arıyor. Kapı kapı dolaşıyorlarmış. Kimseye yaptıramıyorlarmış ama arıyorlarmış' dedi" ifadesini kullandı. Ancak Kılavuz, iddiaları reddederek, "Böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz değilim. Zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm" diyerek suikastla ilgilisinin olmadığını anlattı.

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