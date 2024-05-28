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S'akın' kaçırmayın

FETÖ’nün finans sorumlularından olan Akın İpek’in Bebek’teki Beyaz Köşk ve Kahverengi Köşk’ü için açık artırma 750 milyon liradan başlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 07:00
S’akın’ kaçırmayın

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Koza İpek Holding'in patronu Akın İpek, 2010 yılında aldığı Boğaz'daki Beyaz ve Kahverengi Köşk'e 21.5 milyon dolar saydı. "Gülen'in bir gülümsemesine tüm varlığımı bağışlarım" sözleriyle FETÖ'ye bağlı olduğunu anlattı! Ancak, İngiltere'ye kaçtı. Holdinge ait tüm taşınmazlar, 3 Eylül 2016'dan itibaren TMSF tarafından yönetilmeye başlandı.

Şirkete kayıtlı 2 bin 700 metrekarelik Beyaz Köşk ile 391 metrekarelik Kahverengi Köşk için yeni bir karar alındı. 27 Haziran'da satılacağı açıklandı. Açık artırmanın muhammen bedel olan 750 milyon liradan başlayacağı vurgulandı. Köşklerin 1 milyar liranın üzerinde bir fiyata satılabileceği vurgulandı.

KAHVERENGİ KÖŞK
"Kahverengi Köşk" 230 metrekare büyüklükte. Zemin katında salon, banyo, oda, giyinme odası, normal katta; hol, 3 adet oda, giyinme odası, banyo ve 2 adet WC var...

BEYAZ KÖŞK
Bebek Sahili'nde bulunan "Beyaz Köşk" 695 metrekare. 208 metrekare de teras alanı bulunuyor. 2 bodrumu var. Zemin katta; giriş, salon, yemek salonu, mutfak ve WC, 1. normal katta; hol, 5 oda, 5 banyo ve 2 balkon, çatı katında; hol, 2 adet oda, banyo ve terası mevcut.

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