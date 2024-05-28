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Demokrasi cellatlarını affetmeyeceğiz

Başkan Erdoğan, Özgürlük ve Demokrasi Adası’ndan sert mesaj gönderdi. “Türkiye’de artık darbe ve muhtıra dönemi kapandı. Demokrasi cellatlarını affetmeyeceğiz” dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 07:00
Demokrasi cellatlarını affetmeyeceğiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılında, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenen Anayasası Sempozyumu'na katıldı:

27 Mayıs 1960'ın ardından yargı tiyatrosuyla idama mahkum edilip dar ağacına gönderilen Adnan Menderes'i, Hasan Polatkan'ı ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bu millet, merhum Menderes ve arkadaşlarını her zaman şükranla ve biraz da idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle hatırlayacaktır.

Yassıada'yı milletimizin adlandırmasıyla "yaslı adayı" verdikleri kararlarla demokrasimizin utanç ve hüzün adasına dönüştürenleri de bugün bir kez daha nefretle anıyoruz. Üzerinden değil 64 sene, asırlar bile geçse, darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. 14 Mayıs 1950'de Türkiye'de yeni bir dönem başlamış ilk kez milletin özgür iradesiyle bir parti iktidara gelmiştir.

Yassıada'da sadece Menderes ve yol arkadaşları değil aynı zaman 14 Mayıs 1950 yargılanmış, demokrasimiz, milletin ihtilali yargılanmıştır. Başkan Erdoğan, Yassıada'da yargı tiyatrosu oynanarak Menderes ile arkadaşlarının dar ağacına gönderildiğini söyledi

Erdoğan, "27 Mayıs planı, AK Parti'nin iktidar olduğu 22 yıllık süre zarfında defalarca sahnelenmeye çalışıldı. Türk siyasi tarihinin en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiyiz" dedi.

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