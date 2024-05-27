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'Boyun'u PKK'ya uzandı

İtalya’da yakalanan suç örgütü lideri Barış Boyun’un kelepçesine, aracına ve evine yerleştirilen verici kayıtlarında iddiaya göre PKK’yla temas halinde olduğu, Cantürk ve Baybaşin ailelerinin altında çalıştığı belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
’Boyun’u PKK’ya uzandı

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Kıbrıs'tan Gürcistan'a, Yunanistan'dan İtalya'ya kadar birçok ülkede kumar, yasa dışı bahis ve tetikçilikten milyarlarca lira kara para kazanan Barış Boyun (40), İtalya Viterbo'da yakalandı. Mahkemeye çıkan Boyun, konuşmadı. Ancak İtalyan polisinin elektronik kelepçesine, arabasına ve eşi Ece'yle yaşadığı evinin her köşesine yerleştirdiği verici kayıtları kanlı planları gün yüzüne çıkardı.

'BÜTÜN TÜRKİYE BU SALDIRIYI KONUŞACAK'
Buna göre Barış Boyun, Sarallar suç örgütüne ait bir alüminyum fabrikasına saldırı hazırlığındaydı. Keşif için çete üyelerini gönderdi. Fabrikanın iyi korunduğunu belirledi. Bunun üzerine silahlı saldırı planı, bombalı saldırı ile değiştirildi. "Bütün Türkiye bunu konuşacak" dediği kamikaze saldırı, polisin verdiği bilgilerle engellendi. Kürt olduğu için iltica talebinin kabul edileceğini düşünen Boyun'un PKK'yla temas halinde olduğu, Cantürk ve Baybaşin ailelerinin altında çalıştığı sonucuna ulaşıldı.

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