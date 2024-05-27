PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Adım adım değişim

Başkan Erdoğan talimat verdi. AK Parti’deki değişim planının 2K formülü ile hayata geçirileceği öğrenildi.

Fatma Göksu Fatma Göksu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
Adım adım değişim

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AK Parti, değişim sürecini il başkanlarını değiştirerek başlattı. Rize il başkanının istifasını isteyen parti yönetimi, Adıyaman'da da benzer bir adım attı. İllere yeni bir heyecan çalışma azmi ve muhalefet gücü kazandıracak isimlerle yola devam etme kararı aldı.

Değişime giden yolda 2 K formülünü işletecek olan AK Parti 2 K'nın (kamp ve kongre) ilk etabı olan kamp, 31 Mayıs'ta başlayacak. Kızılcahamam'da milletvekillerine dönük düzenlenecek kampta, kapsamlı istişare ve değerlendirmeler yapılacak. Önemli tespitlerin yapılacağı bu kamp, 2 Haziran'da sona erecek.

Kongre sürecinde bizzat 30 büyükşehre gideceği bildirilen Başkan Erdoğan'ın bizzat isimler üzerinde çalıştığı vurgulandı. Buna göre;
- Çalışma azmi ve muhalefet etme gücü kazandıracak isimlerle yola devam edilecek. *Palyatif çözüm için radikal değişim değil gerçekçi olacak.
- İş yapma biçimi de rotasyona uğrayacak. *Yeni isimlerin atamaları zamana yayılacak.
- Değişim, peyderpey devam edecek.
- Büyük değişim büyük kongrede gerçekleştirilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Siyonist İsrail’den alçak hamle! Uluslararası Adalet Divanı ’dur’ demişti! Çadırlar bombalandı: Onlarca Filistinli can verdi
Çalışana çifte tazminat: Kıdem ve ihbar ödemeleri nasıl hesaplanır? Temmuz’da neler değişecek?
Galatasaray Konyaspor’u yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti! Başkan Erdoğan’dan tebrik
İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Avrupa sahnesindeki muhtemel rakipleri
Mersin’de korkunç zincirleme kaza! Çok sayıda araç karıştı: Ölü ve yaralılar var | Olay yerinden acı görüntüler
Galatasaray taraftarları sokaklara akın etti: Şampiyonluk kutlamalarında renkli anlar
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ’şov başlıyor’ diyerek stüdyoyu kırdı geçirdi!
ÖZEL | İsmail Kartal Takvim’e konuştu! Takımda kalacak mı?
Galatasaray’dan Ali Koç ve Mert Hakan Yandaş’a şampiyonluk göndermesi
Galatasaray şampiyon oldu sosyal medya coştu! İşte Cimbom’un Twitter paylaşımları
CANLI PUAN DURUMU | Süper Lig’de şampiyon ve küme düşen son takım belli oldu
Türkiye’den öğrenilecek çok şey var! Almanya’da dikkat çeken Türkiye analizi: Afrika’da etkili olan yeni güç Türkiye
Başkan Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyarette tarih belli oldu! AK Parti’den ’Özel’ zirve açıklaması
DEM’li Adalet Kaya PKK’lının taziyesinde devlete iftira attı! ’Sivil’ dedikleri teröristin kirli sicili... Elinde kaç şehidimizin kanı var
Başıboş sokak köpekleri meselesi çözülüyor! Taslak metin tamamlandı: Hayvanlar gerçekten uyutulacak mı? | Ötenazi detayı !
SON DAKİKA