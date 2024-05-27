Adım adım değişim

AK Parti, değişim sürecini il başkanlarını değiştirerek başlattı. Rize il başkanının istifasını isteyen parti yönetimi, Adıyaman'da da benzer bir adım attı. İllere yeni bir heyecan çalışma azmi ve muhalefet gücü kazandıracak isimlerle yola devam etme kararı aldı.

Değişime giden yolda 2 K formülünü işletecek olan AK Parti 2 K'nın (kamp ve kongre) ilk etabı olan kamp, 31 Mayıs'ta başlayacak. Kızılcahamam'da milletvekillerine dönük düzenlenecek kampta, kapsamlı istişare ve değerlendirmeler yapılacak. Önemli tespitlerin yapılacağı bu kamp, 2 Haziran'da sona erecek.



Kongre sürecinde bizzat 30 büyükşehre gideceği bildirilen Başkan Erdoğan'ın bizzat isimler üzerinde çalıştığı vurgulandı. Buna göre;

- Çalışma azmi ve muhalefet etme gücü kazandıracak isimlerle yola devam edilecek. *Palyatif çözüm için radikal değişim değil gerçekçi olacak.

- İş yapma biçimi de rotasyona uğrayacak. *Yeni isimlerin atamaları zamana yayılacak.

- Değişim, peyderpey devam edecek.

- Büyük değişim büyük kongrede gerçekleştirilecek.