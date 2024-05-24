SON DAKİKA

Demirli, "Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı" ifadelerini kullandı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin askı sürecinde eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi" dedi.

İŞTE 9 SORU VE YANITTA "TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2017 yılından bu yana yapılacak en kapsamlı müfredat değişimiyle ilgili müfredat çalışması tamamlandı. Yeni müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltilme yapılarak ders içerikleri sadeleştirildi.

MÜFREDATIN ANA EKSENİ NEDİR?

Tüm sınıflarda derslerin sadeleşeceği, öğrencilerin her alanda becerilerini geliştirebileceği programlar üzerinde çalışıldı. Bilgiye erişmekten ziyade, öğrencilere beceri kazandırarak eriştikleri bilgiyi analiz edebilecek bir eğitim içeriği hazırlandı.