SON DAKİKA

HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda önümüzdeki eylül ayından itibaren yeni müfredat uygulanacak. Diğer sınıflarda kademeli olarak geçiş yapılacak.
DERS SÜRELERİ KISALACAK MI?
Hayır. Ders sürelerinde bir değişiklik olmayacak ancak dersler sadeleşecek. 12 yıllık zorunlu eğitim içerisine tekrar edilen konular çıkarıldı. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme yapıldı. Çocukların yaşlarına göre akademik yetkinliklerinin üstünde almakta zorlanacakları bilgiler de müfredatta bulunmayacak.
YENİ DERSLER VAR MI?
Bütüncül gelişim, yeni hazırlanan öğretim programlarının temel vizyonunu oluşturuyor. Bu yaklaşımla öğrencilerin sadece bilgi ve becerilerle değil, aynı zamanda kişisel değerler, insan ilişkileri, sağlık, sanat, kültür ve toplumsal sorumluluk gibi farklı alanlarda da gelişmeleri amaçlanıyor. Yeni müfredatta bu yönde dersler de olacak.
BECERİ TEMELLİ DERSLER NELER?
Teknolojiden sosyal yaşam kurallarına kadar birçok konuyu kapsayan yeni dersler öğrencilere birçok alanda beceri kazandırmayı hedefliyor. Bu anlamda bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, görsel okuryazarlık, kültür okuryazarlığı, vatandaşlık okuryazarlığı, veri okuryazarlığı, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve sanat okuryazarlığı olmak üzere 9 okuryazarlık türü belirlendi.
HANGİ ÜLKELER İNCELENDİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin birçok konuda ülke bazlı yaptıkları karşılaştırmalarda, müfredatın muadillerinden 2 kata yakın daha ağır olduğunu gördüklerini söylemişti. Bakan Tekin, "Bunu doğal karşılıyorum. Çünkü bilgi erişiminin zor olduğu dönemlerde 'Şu bilgiye de erişsin çocuklar' denilerek bunlar hep müfredatın içerisine yerleştirilmiş. Fakat zamanla bu ülkeler müfredatlarını revize ederken artık bilgi edinmedeki kolaylıklardan hareketle onları çıkartarak azaltmışlar, seyreltmişler" bilgisini vermişti.
ÖĞRETMENLER NASIL EĞİTİLECEK?
Programların kesin onay süreci tamamladığı andan itibaren öğretmenler hizmet içi eğitim sürecine tabi tutulacaklar. Programlar onaylandığı an takvim hayata geçecek ve eylül ayına kadar öğretmenler bu anlamda hizmet içi eğitim alacak.