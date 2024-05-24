Kanlı gece

İzmir Buca Belediyesi Meclis Üyesi K.A. (54) ile Bucaspor'un taraftar gruplarından BucaFanClub kurucusu E.Y. (43) arasında telefonda tartışma yaşandı. A., Y.'yi konuşmak için kıraathane önüne çağırdı. Araçla gelen Y., A.'ya tabancayla kurşun sıktı. Sivil polis, saldırgana "dur" ihtarında bulundu. Ancak buna uymayan Y., polislerce tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan saldırgan, hayatını kaybetti. A. ile yaralanan D.O.F. hastaneye kaldırıldı. Olayın belediyede işe alınma anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edildi. C.Y, olayla ilgili gözaltına alındı.

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