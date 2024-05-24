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Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Toplantısı'na katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan'a Adalet Bakanı, HSK Genel Sekreteri, büyükelçi ve yargı konsey başkanları eşlik etti.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 17:46 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 18:33
Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Toplantısı’na katıldı

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Başkan Erdoğan bugün İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Toplantısı'na katıldı.

Toplantı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Atila Öztürk ile üye ülkelerin mahkeme ve yargı konseyi başkanları toplantıda yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada

''Cumhurbaşkanımız @RTErdogan , İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Toplantısı'na katıldı.'' ifadeleri kullanıldı.

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