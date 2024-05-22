Seferberlik çıktı mı? Seferberlik emri sorgulama e-Devlet! Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği nedir, nasıl sorgulanır?

Personel sefer görev emri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla muvazzaflık hizmetini tamamlamış olan ve yasal yaş sınırı içerisindeki personele verilen bir emir türüdür. Bu emir, belirli durumlarda orduya tekrar katılmaları gerektiğinde kullanılır. Sefer görev emri olan kişiler, ihtiyaç duyulması halinde tekrar göreve çağrılabilirler.

SEFER GÖREV EMRİ NASIL SORGULANIR?

Sefer görev emri durumunuzu öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

E-Devlet'e Giriş Yapın: İlk olarak, TC kimlik numaranız ve şifrenizle e-devlet sistemine giriş yapmalısınız.

Arama Butonunu Kullanın: Giriş yaptıktan sonra, e-devlet ana sayfasında bulunan arama butonuna "Personel sefer görev emri sorgulama" yazın.

Sorgulama Yapın: Karşınıza çıkan hizmet içerisinden, sefer görev emri durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

Sorgulama işlemi sonrasında, sefer görev emri durumunuz ekranda görüntülenecektir. Eğer sefer görev emriniz yoksa, şu yanıtı alırsınız: "Personel Sefer Görev Emri Durumunuz: YOKTUR." Bu, şu an için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından seferberlik amacıyla çağrılmayacağınız anlamına gelir.

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