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Seferberlik çıktı mı? Seferberlik emri sorgulama e-Devlet! Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği nedir, nasıl sorgulanır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte, Türkiye'nin 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' değişti. 24 Mayıs 1990 tarihli mevcut tüzük, yeni düzenleme ile yürürlükten kaldırıldı. Peki, seferberlik çıktı mı? Seferberlik emri sorgulama e-Devlet! Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği nedir, nasıl sorgulanır? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 08:41 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 08:52
Seferberlik çıktı mı? Seferberlik emri sorgulama e-Devlet! Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği nedir, nasıl sorgulanır?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, mevcut 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nde değişiklik yapıldığını bildirdi. Peki, seferberlik çıktı mı? Seferberlik emri sorgulama e-Devlet! Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği nedir, nasıl sorgulanır? İşte detaylar!

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelikle Bakanlar Kurulu kararı ile 1990 yılında yürürlüğe giren "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kaldırıldı.

Kaldırılan tüzük yerine "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla alınan seferberlik ve savaş hali ilanı kararı Cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek.

PERSONEL SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Personel sefer görev emri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla muvazzaflık hizmetini tamamlamış olan ve yasal yaş sınırı içerisindeki personele verilen bir emir türüdür. Bu emir, belirli durumlarda orduya tekrar katılmaları gerektiğinde kullanılır. Sefer görev emri olan kişiler, ihtiyaç duyulması halinde tekrar göreve çağrılabilirler.

SEFER GÖREV EMRİ NASIL SORGULANIR?

Sefer görev emri durumunuzu öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

E-Devlet'e Giriş Yapın: İlk olarak, TC kimlik numaranız ve şifrenizle e-devlet sistemine giriş yapmalısınız.

Arama Butonunu Kullanın: Giriş yaptıktan sonra, e-devlet ana sayfasında bulunan arama butonuna "Personel sefer görev emri sorgulama" yazın.

Sorgulama Yapın: Karşınıza çıkan hizmet içerisinden, sefer görev emri durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

Sorgulama işlemi sonrasında, sefer görev emri durumunuz ekranda görüntülenecektir. Eğer sefer görev emriniz yoksa, şu yanıtı alırsınız: "Personel Sefer Görev Emri Durumunuz: YOKTUR." Bu, şu an için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından seferberlik amacıyla çağrılmayacağınız anlamına gelir.

MSB PERSONEL SEFERBERLİK EMRİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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