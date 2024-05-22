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Bakan Uraloğlu duyurdu! Sosyal medya platformu X, Türkiye'ye temsilci atadı | Sıra Google'da

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'ye temsilci atayarak ilgili şirketin kurulduğunu duyurdu. Geçtiğimiz günlerde TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, sosyal medya platformu X'e uyarıda bulunarak, "Ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız" demişti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 18:39 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 19:07
Bakan Uraloğlu duyurdu! Sosyal medya platformu X, Türkiye’ye temsilci atadı | Sıra Google’da

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Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'ye temsilci atayarak ilgili şirketin kurulduğunu duyurdu.

Sosyal medya platformu X Türkiye'ye temsilci atadı!
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"YA TÜRKİYE'YE GELECEKSİNİZ YA DA SONUÇLARINA KATLANACAKSINIZ"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X'e, "Ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız" uyarısında bulunmuştu.

Yayman şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu konular çok tartışıldı. Özellikle kameraların önünde son kez söylüyorum, X'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız. 'Temsilcilik açacağız' dediniz, bu sözde kaldı, açmadınız. Kanunun arkasından dolanmak istediniz. Sonra el değişti. Yeni bir oryantasyon süreci... Biz bunu da makul karşılıyoruz. Ama diğer tüm sosyal ağlar buraya gelip fikirlerini, Türkiye'ye dair düşüncelerini Türkiye'de yapmak istediklerini anlatırken X'in kendini böyle görmesini kabul etmiyoruz. Herkesi hukukun ve yasaların verdiği sorumluluk içerisinde hareket etmeye çağırıyorum. Yasaklamalara, sansüre karşıyız. Fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller olmasını isteriz.

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