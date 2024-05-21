Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Onaylı Randevu Sistemi açıklaması: Yüzde 30’unu kullanamıyorduk! Önemli artış var

Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran MHRS Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişinde bir sorun yaşanıp yaşanmadığının sorulması üzerine Koca, "Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30'unu kullanamıyorduk. Bu anlamda sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış olduğunu söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Koca, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konunun değerlendirileceğini ifade ederek, bir aylık sonuçları gelecek ay açıklayacaklarını söyledi.

Sonuçları medya ile paylaşacaklarını aktaran Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Buradaki esas gündemimiz, vatandaşımızı daha hızlı, sağlık hizmetine eriştirmek. Tüm gayret ve çabamız bunun için. Hem illerimizde hem hastanelerimizde başta şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz olmak üzere teker teker ziyaret ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Gerektiğinde klinik klinik, birim birim değerlendirme noktasına kadar iniyoruz.