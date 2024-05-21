Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı TEM’de kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in makam aracı olduğu öğrenilen 06 DF 4802 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden C.A. yönetimindeki 34 HEN 865 plakalı cip çarpıştı.