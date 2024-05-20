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SON DEPREMLER | AFAD duyurdu! Elazığ Sivrice'de 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... AFAD, Elazığ Sivrice'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 4.55 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 15:41 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 15:46
SON DEPREMLER | AFAD duyurdu! Elazığ Sivrice’de 4,0 büyüklüğünde deprem

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Bugün saat 15.28'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 4.55 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 15.28'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, depremin yerin 4.55 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi. Deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

2024-05-20 15:28:21 38.46083 39.25917 4.55 MW 4.0 Sivrice (Elazığ)
2024-05-20 15:12:57 38.47111 29.12528 7.0 ML 1.2 Ulubey (Uşak)
2024-05-20 15:11:14 38.47972 29.14694 7.0 ML 1.1 Ulubey (Uşak)
2024-05-20 15:09:20 38.46639 29.13167 7.0 ML 1.1 Ulubey (Uşak)
2024-05-20 14:59:17 40.04278 43.21944 7.1 ML 1.9 Kağızman (Kars)
2024-05-20 14:44:38 37.09389 28.59583 7.0 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla)
2024-05-20 14:43:43 38.45028 39.25111 7.0 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2024-05-20 14:41:44 38.48028 39.19389 7.89 ML 3.1 Sivrice (Elazığ)
2024-05-20 14:11:05 38.14528 36.7225 6.71 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-20 13:27:25 38.44583 39.28333 7.0 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)
2024-05-20 13:21:08 37.91139 36.64361 7.0 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-20 13:04:02 35.33417 35.42194 13.28 ML 2.8 Akdeniz
2024-05-20 12:53:36 37.96306 36.7375 7.06 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)

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