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19 Mayıs 2024 Pazar İETT otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray bedava mı? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu özel gün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcını simgelerken, aynı zamanda gençlerin spor ve kültürel etkinliklerle dolu bir gün geçirmelerini sağlıyor. 2024 yılında 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, bu anlamlı günde toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve Marmaray bedava mı olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 08:57 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 08:58
19 Mayıs 2024 Pazar İETT otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray bedava mı? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir...

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Türkiye'nin milli bayramlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Pazar günü kutlanacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, bu özel günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. İşte detaylar...

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den 19 Mayıs Pazar günü toplu taşıma için açıklama geldi. İETT'den gelen duyuru şu şekilde:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz. Otobüs ve Metrobüs Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır."

"Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir."

19 MAYIS 2024 BANKALAR AÇIK MI?

Tüm bankalar 19 Mayıs 2024 Pazar günü kapalı olacak.

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