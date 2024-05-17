PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MSB tarihleri açıkladı: Hepsi ücretsiz olacak

MilliSavunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Müzeler Günü dolaysıyla 18- 19 Mayıs 2024 tarihlerinde askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını açıkladı. İşte ücretsiz olacak o müzeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 21:36 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 21:36
MSB tarihleri açıkladı: Hepsi ücretsiz olacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

MilliSavunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18-19 Mayıs tarihleri arasında askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını açıkladı.

HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ OLACAK
Girişi ücretsiz olacak müzeler şu şekilde;

İstanbul'da Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi

Deniz Müzesi, Hava Kuvvetler Müzesi

Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi

İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü

Çanakkale Deniz Müzesi

İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü

Mersin Deniz Müzesi

Hatay Deniz Müzesi

43 GEMİ İLE 27 LİMAN ZİYARETİ
Öte yandan MSB "9 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Deniz Kuvvetleri tarafından 43 gemi ile 27 liman ziyareti icra edileceğini duyurdu.

SON DAKİKA