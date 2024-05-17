MSB tarihleri açıkladı: Hepsi ücretsiz olacak

MilliSavunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18- 19 Mayıs tarihleri arasında askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını açıkladı.

İstanbul'da Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi

HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ OLACAK Girişi ücretsiz olacak müzeler şu şekilde;

43 GEMİ İLE 27 LİMAN ZİYARETİ

Öte yandan MSB "9 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Deniz Kuvvetleri tarafından 43 gemi ile 27 liman ziyareti icra edileceğini duyurdu.