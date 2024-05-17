MSB tarihleri açıkladı: Hepsi ücretsiz olacak

MilliSavunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18-19 Mayıs tarihleri arasında askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını açıkladı.
MilliSavunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18-19 Mayıs tarihleri arasında askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını açıkladı.
HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ OLACAK
Girişi ücretsiz olacak müzeler şu şekilde;
İstanbul'da Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi
Deniz Müzesi, Hava Kuvvetler Müzesi
Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi
İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü
Çanakkale Deniz Müzesi
İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü
Mersin Deniz Müzesi
Hatay Deniz Müzesi
43 GEMİ İLE 27 LİMAN ZİYARETİ
Öte yandan MSB "9 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Deniz Kuvvetleri tarafından 43 gemi ile 27 liman ziyareti icra edileceğini duyurdu.