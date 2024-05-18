SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı: Ülkemizin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, göreve geldikleri günden bugüne 169 müzeyi tamamen yenilediklerini, 61 müzeyi ilk kez ziyarete açtıklarını, 23 müzeyi yeni inşa edilen binalarda milletin hizmetine sunduklarını ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 17:58 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 17:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Müzeler Günü paylaşımı: Ülkemizin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam edeceğiz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, göreve geldikleri günden bugüne 169 müzeyi tamamen yenilediklerini, 61 müzeyi ilk kez ziyarete açtıklarını, 23 müzeyi yeni inşa edilen binalarda milletin hizmetine sunduklarını ifade etti.


Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 Mayıs Müzeler Günü'nü tebrik ettiğini, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm milleti bugün başlayan Müzeler Haftası münasebetiyle ülkenin kadim kültürünü yaşatan müzeleri ziyaret etmeye davet ettiğini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına zenginlik katacak, bu alandaki çeşitliliğe katkı sağlayacak her türlü esere, projeye, çalışmaya sahip çıktık. 169 müzeyi tamamen yeniledik. 61 müzeyi ilk kez ziyarete açtık. 23 müzemizi yeni inşa edilen binalarında milletimizin hizmetine sunduk. 12 bin 138 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bu ne israf bu ne şatafat! Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 73 kişiyle Roma’ya uçtu fondaşların ağzı kulaklarında!
Amasya’da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvana işkence edildi! Bakanlık harekete geçti: 5 kişi tutuklandı
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı? Dikkat çeken ambulans detayı! O polis şefinin bağlantısı ortaya çıktı
Eski Mossad Başkan Yardımcısı Ben Barak’tan bomba itiraf: Gazze savaşını kaybettik ve İsrail ekonomisi çöküyor
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman Dijital Telif Yasası için kritik tarihi açıkladı: Google geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den FETÖvari kumpasçılara uyarı: Başlar ezilir | Flaş Çetin Doğan çıkışı
Başörtülü hakime ’reddi hakim’ talebinde bulunan avukatlara Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sert tepki: Eski Türkiye kafası! Soruşturma başlatıldı
Beylikdüzü’nde hastane odasında cansız bedeni bulunan hemşire Selin Bilgin’in şüpheli ölümü: İlaç doktorun cebinden çıktı!
Beşiktaş Hatayspor | CANLI
Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belli oldu mu? Adli Tıp incelemesi tamamlandı!
19 Mayıs’ta raylı sistem ücretsiz olacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Başakşehir Trabzonspor | CANLI
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ını torbacısı sattı: Birlikte içerdik! Feyza Civelek duruşmaya zorla getirilecek
Emeklilere destek yağacak! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, ücretsiz tatil imkanı
PKK elebaşı Duran Kalkan’ın korkudan sesi titredi! Türkiye her yeri kuşatacak endişesi | Köşeye sıkışınca Erbil’i tehdit etti
SON DAKİKA