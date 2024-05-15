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İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri İBB binası önünde protesto gösterisi düzenledi: Araçlarımız, şoförlerimiz çalışamayacak durumda

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Grup adına açıklama yapan avukat Erhan Güneş, "Biz İETT Genel Müdürlüğüyle ilgili çok büyük bir problem yaşıyoruz. İETT Genel Müdürlüğü sahada çalışan arkadaşlarımıza çok kötü mobbing uyguluyor. Araçlarımızda şoförlerimiz çalışamayacak duruma gelmiş. Aracın ön tarafına şoförün gözünün ortasına kamera koymuş. Kulağını kaşısa rapor, su içse rapor, elma yese rapor, bu mobbingin kaldırılmasını talep ediyoruz. İçeride 4 aylık bir ödememiz var. Bu 3 bin 41 aracın ödemesi 5 yıldır her ay içeri gire gire 4,5 milyar lirayı bulmuştur" dedi.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 18:56 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 20:05
İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri İBB binası önünde protesto gösterisi düzenledi: Araçlarımız, şoförlerimiz çalışamayacak durumda

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İstanbul'da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

Özel halk otobüsü esnafından İBB'ye protesto!



İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibini temsilen bir araya gelen grup, Saraçhane'de toplandı. Burada, pankart ve dövizler taşıyan araç sahipleri, İBB tarafından ücretlerini alamadıklarını, araçlara konulan kameralarla sürekli cezalar kesildiğini ve baskı altına alındıklarını öne sürdü.

Grup adına açıklama yapan avukat Erhan Güneş, esnafın ödemelerle ilgili problem yaşadığını belirterek, "İBB bürokratlarıyla 5 yıldır görüşme içerisindeyiz. Fakat her seferinde 'bu ay düzelecek, seçimden sonra düzelecek' denildi. Bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır." dedi.



İBB ve başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan esnafın isteği olduğuna dikkati çeken Güneş, "Derhal 5 şirket ve 3 kooperatife ödemelerin zamanında yapılacağı ve içeride biriken 4,5 milyar lira alacağın programlı bir şekilde hangi tarihlerde ödemelerinin yapılacağını esnafa bildirilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Güneş, şunları kaydetti:

"Biz İETT Genel Müdürlüğüyle ilgili çok büyük bir problem yaşıyoruz. İETT Genel Müdürlüğü sahada çalışan arkadaşlarımıza çok kötü mobbing uyguluyor. Araçlarımızda şoförlerimiz çalışamayacak duruma gelmiş. Aracın ön tarafına şoförün gözünün ortasına kamera koymuş. Kulağını kaşısa rapor, su içse rapor, elma yese rapor, bu mobbingin kaldırılmasını talep ediyoruz. İçeride 4 aylık bir ödememiz var. Bu 3 bin 41 aracın ödemesi 5 yıldır her ay içeri gire gire 4,5 milyar lirayı bulmuştur."



Açıklamanın ardından İBB binası giden temsilciler, yetkililerle görüştü. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, bu ay ekstra 400 milyon liralık bir ödeme yapılacağı sözü alındığı belirtildi.

Öte yandan, 14 Haziran'da tekrar İBB yetkilileriyle toplantı yapılacağı aktarıldı.

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