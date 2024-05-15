İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri İBB binası önünde protesto gösterisi düzenledi: Araçlarımız, şoförlerimiz çalışamayacak durumda





İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibini temsilen bir araya gelen grup, Saraçhane'de toplandı. Burada, pankart ve dövizler taşıyan araç sahipleri, İBB tarafından ücretlerini alamadıklarını, araçlara konulan kameralarla sürekli cezalar kesildiğini ve baskı altına alındıklarını öne sürdü.

Grup adına açıklama yapan avukat Erhan Güneş, esnafın ödemelerle ilgili problem yaşadığını belirterek, "İBB bürokratlarıyla 5 yıldır görüşme içerisindeyiz. Fakat her seferinde 'bu ay düzelecek, seçimden sonra düzelecek' denildi. Bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır." dedi.