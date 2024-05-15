Eli kanlı katil Netanyahu’dan alçak açıklama: Refah’ta insani felaket olmadığını iddia etti

Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki "sivil yönetim" meselesine çözüm bulmak için çalıştığını ve yapılanların bir kısmının gizli olduğunu ifade etti.

Başbakan Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde devam eden kara saldırısına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.





ABD başta olmak üzere uluslararası aktörlerin Refah'ta bir kara saldırısının insani felakete yol açacağı yönündeki endişe ve uyarılarına rağmen Netanyahu, İsrail'in sivilleri Refah'tan çıkarmaya devam ettiğini öne sürdü.

Refah'tan şu ana kadar yaklaşık 500 bin kişinin çıkarıldığını savunan Netanyahu, "Sözünü ettikleri insani felaket gerçekleşmedi ve gerçekleşmeyecek." iddiasında bulundu.

Başbakan Netanyahu, ayrıca geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin'in statüsünü genişleten oylamayı da kınayarak, "Ne BM Genel Kurulu ne de başka bir aktör, hiç kimse bizi temel hakkımız olan kendimizi savunma hakkımızı kullanmaktan alıkoyamayacaktır." dedi.