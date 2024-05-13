Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu! Başkan Erdoğan seçecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in görev süresinin haziran ayında dolacak olması nedeniyle Yargıtay üyeleri, yeni Başsavcı adaylarını belirlemek için sandık başına gitti.

Yaşar Şimşek

Diğer adaylardan mevcut Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Ali Doğan ve Veli Dalgalı ise ilk 5'te yer alamadı.

Muhsin Şentürk

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇECEK

Yargıtayda yapılan seçim sonucu en çok oyu alan 5 üye, Başsavcılık görevi için aday gösterilmiş sayılıyor.