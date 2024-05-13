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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu! Başkan Erdoğan seçecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yapılan seçimde en yüksek oyu alan 5 Yargıtay üyesi Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Yusuf Kuzu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için aday oldu. Başkan Erdoğan 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 13:07 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 13:07
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu! Başkan Erdoğan seçecek

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in görev süresinin haziran ayında dolacak olması nedeniyle Yargıtay üyeleri, yeni Başsavcı adaylarını belirlemek için sandık başına gitti.

5 ADAY BELLİ OLDU
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan ve 8 adayın katıldığı seçim sonucu, Yaşar Şimşek 86, Muhsin Şentürk 77, Hakan Yüksel 56, Mustafa Erol 33, Yusuf Kuzu ise 31 oy alarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adayı olarak belirlendi.

Yaşar ŞimşekYaşar Şimşek

Diğer adaylardan mevcut Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Ali Doğan ve Veli Dalgalı ise ilk 5'te yer alamadı.

Muhsin ŞentürkMuhsin Şentürk

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇECEK
Yargıtayda yapılan seçim sonucu en çok oyu alan 5 üye, Başsavcılık görevi için aday gösterilmiş sayılıyor.

Bunun ardından, adayların ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.

4 YIL GÖREV
Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.

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