Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Özbekistan’da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , resmi temasları kapsamında Özbekistan Aile ve Kadın Komitesi Başkanı Ozoda Parpibayeva ile bir araya geldi.

Göktaş, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Özbekistan Aile ve Kadın Komitesi Başkanı Sayın Ozoda Parpibayeva ile kıymetli ev sahipliğinde ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Kadın, çocuk ve aileye yönelik sosyal politikalarımız arasında fikir alışverişinde bulunduğumuz görüşmemizde, aynı zamanda önümüzdeki günlerde ülkelerimiz arasında imzalamayı planladığımız aile ve kadın alanındaki mutabakat zaptına yönelik hazırlıkları ele aldık" dedi.