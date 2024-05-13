İş yerinden ölü kediler çıkmıştı! O cani için karar verildi

Mütalaada, sanığın "birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezinin davaya katılma talebini suçtan zarar görmediği gerekçesiyle reddetti.





Mahkeme, sanık Öztürk'ün "birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fatih Mehmet Öztürk'ün 31 Ekim 2023'te Fatih Camii çevresinde yaşayan 9 kediyi sırt çantasına koyarak götürdüğünün tespit edildiği belirtilmişti.



Sanığın iş yerinde 13 Kasım'da yapılan incelemede çöplerin arasında ölü kedilerin bulunduğu anlatılan iddianamede, Öztürk'ün "birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.