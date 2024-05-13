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İçişleri Bakanlığı: Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu güvenlik korucusu şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Çatak ilçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan'ın şehit olduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 22:31 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 22:44
İçişleri Bakanlığı: Van’ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu güvenlik korucusu şehit oldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Çatak ilçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan'ın şehit olduğunu duyurdu. Açıklama sosyal medya hesabından yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Van ilimizin Çatak ilçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Güvenlik Korucularımız ile Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Makamı ali olsun" dedi.

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ÜS BÖLGESİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Van'ın Çatak ilçesinde, üs bölgesi yakınına yıldırım düşmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu.

Kentte iki günden bu yana etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düştü.

Bu sırada bölgede görevli 36 yaşındaki güvenlik korucusu Çetin Şeylan, yıldırımın isabet etmesi sonucu şehit oldu.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Şeylan'ın cenazesi, ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberi alan şehidin yakınları hastaneye akın etti.

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