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Şehit annelerinin buruk Anneler Günü! Yürek dağlayan sözler: Kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum

Şehit anneleri bir Anneler Gününü daha buruk geçiriyor. Trabzon Maçka’da hain terör örgütü PKK tarafından 2017’de şehit edilen Eren Bülbül’ün annesi bu Anneler Günü’nde de oğlunun mezarını ziyaret etti. Anne Ayşe Bülbül, “Eren'im cebinde parası yokken, bahçelerden topladığı kır çiçekleriyle gelir, boynuma sarılırdı. Kınalı kuzumu çok özledim" dedi. 2017’de Tunceli’de PKK’lı teröristlerin kaçırıp şehit ettiği Necmettin öğretmenin annesi Gülay Yılmaz ise "Yedi yıl benim için her zaman ilk günkü gibi geçti. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez." İfadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 07:45 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 07:52
Şehit annelerinin buruk Anneler Günü! Yürek dağlayan sözler: Kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum

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Trabzon Maçka'da 2017'de PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül bu Anneler Günü'nde de oğlunun mezarına koştu.

Ayşe Bülbül, "Eren'im cebinde parası yokken, bahçelerden topladığı kır çiçekleriyle gelir, boynuma sarılırdı. Kınalı kuzumu çok özledim" dedi.

YEDİ YILIN HER GÜNÜ BENİM İÇİN NECMETTİN'İN ÖLDÜĞÜ GÜN GİBİ ACI
Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de toprağa verilen Necmettin öğretmenin annesi Gülay Yılmaz evlatsız geçen 7 yılını ilk günkü gibi hissediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Gülay Yılmaz, "Yedi yıl benim için her zaman ilk günkü gibi geçti. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Anneler Günü'nde çocuğumun mezarına giderim, Fatiha okurum, onunla konuşurum, dertleşirim" dedi.

HER ÖZLEDİĞİMDE YANINA KOŞUYORUM
15 Temmuz şehidi Özel Harekât polisi Feramil Ferhat Kaya'nın annesi Şengül Kaya "15 Temmuz gecesi öperek dualarla şehadete gönderdiğim oğlum olmadan geçen bir Anneler Günü daha yaşıyorum.

Bu Anneler Günü'nde de o benim yanıma değil, ben oğlumun yanına giderim. O bana çiçek alamaz, ben gidip mezarına bir çiçek daha ekerim. Her özlediğimde yanına koşarım" dedi.

KAÇIRILAN KIZI İÇİN KİTAP YAZACAK
Kızı 17 yaşındayken PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annesi Türkan Mutlu, "Kızım yokken ben Anneler Günü'nü nasıl kutlarım. 10 senedir kayıp. Ceylan'ım kaçırıldığından beri bu özel günler çok canımı yakar. Ceylan'ım gibi diğer çocukları nasıl kandırıp kaçırdıkları, aileleri, anneleri nasıl yıktıkları hakkında bir kitap yazmak istiyorum. Sırf bunun için okuma-yazma öğrendim. Belki kızım hayattaysa bir şekilde kitabımı bulur okur. Ben inşallah kitap yazma hayalimi gerçekleştireceğim. Bir anneye, bir aileye ulaşabilirsem ne mutlu bana" dedi.

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