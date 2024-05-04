Seçil Erzan davasında 2 yeni iddianame! İstenen ceza 275 yıla çıktı

HEM PARALARINI ALMIŞ HEM BANKADAN KREDİ ÇEKTİRMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hacer Çorbacı ve Hasan Çorbacı'nın şikayetçi olarak yer aldı. İddianamede şikayetçilerin Çorlu'da pazarcılıkla geçimlerini sağladıkları, sanık Erzan ile babasının pazarcı olması nedeniyle tanıştıkları anlatıldı. Seçil Erzan'ın Çorlu'daki şubeden Florya şubesine tayin olmasının ardından müştekileri arayarak birikimlerini Florya şubesine taşımalarını istediği, paraları gizli bir fona yatıracağını söyleyip müştekileri söz konusu fona para yatırmaları için ikna ettiği aktarıldı. Erzan'ın müştekilerden 82 bin lira aldığı, ardından müştekilere 43 bin lira kredi çektirerek bu parayı da sanık Hüseyin Eligül'ün hesabına gönderttiği ifade edildi. İddianamede, Erzan'ın Hüseyin Eligül ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek müştekilerden toplamda 125 bin lira para alarak dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Sanıklar Seçil Erzan ve Hüseyin Eligül hakkında 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.