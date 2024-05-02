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Turizmde dünyada ilk üçe oynuyoruz! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıkladı: Müşterilerine küfür eden otel kaçak durumda

200’den fazla ülkede tanıtım yapan, çeşitlilikle sezonu 12 aya çıkaran, turizmi ülkenin tamamına yayan Türkiye, dünya turizminde gözünü ilk üçe dikti. Bakan Ersoy, “Dünyada ilk üçe oynuyoruz” dedi. Ersoy, müşterisinin eleştirilerine sosyal medyadan skandal cevaplar veren Ankara'daki Black House otel ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. , turizmi ülkenin tamamına yayan Türkiye, dünya turizminde gözünü ilk üçe dikti. Bakan Ersoy, “Dünyada ilk üçe oynuyoruz” dedi.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 07:02 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 07:04
Turizmde dünyada ilk üçe oynuyoruz! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıkladı: Müşterilerine küfür eden otel kaçak durumda

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Türkiye, turizmde dünya listesinde ilk sıralara tırmanmaya başladı. 200'den fazla ülkede tanıtım yapan, çeşitlilikle sezonu 12 aya çıkaran, turizmi ülkenin tamamına yayan stratejiyle en çok ziyaretçi alan ülkeler sıralamasındaki yerini sağlamlaştırdı. Şimdi hedef dünyada ilk üç.

İLK ÜÇE OYNUYORUZ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "2018'de dünyada 7'inci sıradaydık. 2022'de sıralamada dördüncülüğe yükseldik. Dünyada ilk üçe oynuyoruz" dedi. BM Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO), verilerine göre 2022'de Türkiye rakiplerini geride bırakarak dünyanın en çok turist çeken ülkeleri arasında dördüncü sıraya çıkmıştı. 2022'de, İspanya 71.7, Fransa 66.6, ABD ise 50.9 milyon turist ağırlamıştı. Türkiye'de 50.5 milyon turist sayısıyla dördüncü olmuştu.

VALİLİKLERE YAZI YAZDIK
Ersoy, Türkiye'nin global pazarda yerini daha üst seviyelere taşıması için her şeyin kayıtlı, belgeli ve sertifikalı olması gerektiğini belirterek, "Eğer dünyada ilk 3'e oynuyorsan bunları kayıt altına alman gerekir. Her şeyin denetletmesi ve kontrol edilmesi lazım. Aksi durumda bu oyunda yoksun" dedi.

Düşük standartta hizmet veren belediye işletme belgesi sahibi otel, motel ve pansiyon gibi tesisleri bakanlık çatısı altına almak için yasa çıkardıklarını hatırlatan Bakan Ersoy, "Oteller artık bakanlıktan Turizm İşletme Belgesi almak zorunda. Belediyeler geçmişte işini doğru dürüst yapmamışlar. Siyasi saiklerle hareket etmişler. Kaçaklara göz yumulmuş. Biz bu otellere yasa çıktıktan sonra süre tanıdık. Daha sonra da harekete geçtik. İllerin valiliklerine yazı yazdık" diye konuştu.

BELGE ALMAYAN OTELLER KAPANABİLİR
Valiliklere gönderdikleri yazılarla belgesini tamamlamayan işletmelere gerekenin yapılmasını istediklerini anlatan Ersoy, "4 bin tesis vardı. 1.000'i belge aldı. 3 bini için süreyi daraltıyoruz. Bazıları işlemleri hızlandırdı. Belgeyi almayan oteller kapanacak" açıklamasında bulundu.

Turizm konutunda da benzer sorunların yaşandığını anlatan Ersoy, "İskanı, ruhsatı olmayan villalar yapılmış. Bunlara 'turizm konutu belgesi' isteniyor. Dağ, taş villa dolmuş. Özellikle sahillerde bu durum çok fazla. 'Belediye bana göz yumuyor, siz de göz yumun' diyor. Biz göz yummayacağız. Bundan sonra her şey kayda alınacak" dedi.

İTALYA TGA'YI ÖRNEK ALDI
Turizm Geliştirme Ajansı kurulduğunda karşı çıkanlar olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, "Ama şimdi tüm sektör faydalarını gördü, dört elle sarılıyor. Bizim modeli İtalya örnek aldı. Aslında bu işi ilk başlatan ülke 1999'da İtalya'ydı. Fakat kamu kurumu gibiydi. Bizim özel sektörün ağırlıklı olduğu modelimizi örnek aldılar. Ajanslarını özelleştirdiler" dedi.

GÜNDEM OLAN OTELLE İLGİLİ KONUŞTU: KAPATILMASI GEREK
Müşterisinin eleştirilerine sosyal medyadan skandal cevaplar veren Ankara'daki Black House otel ile ilgili de Bakan Ersoy, şunları söyledi:

Otele ait söz konusu yorumlar

"Bu otel belediye belgeli. Bakanlıktan belge almadığı için kaçak durumda. O nedenle şimdi kapatılması gerekiyor. Kapatma yetkisi bizde değil, ilçe ve büyükşehir belediyesinde."

TAKSİ KONUSUNU MECLİS'E GELİYOR
Dünyada yaşanan zorluklara rağmen ülkeye turist çekmek için çalıştıklarını, aynı şekilde esnafın da buna uyum sağlaması gerektiğini belirten Ersoy, özellikle İstanbul'da yaşanan taksi sorununa değindi:

"Taksi konusunu Meclis gündemine de taşıyacağız. Taksi plakasında yüksek gelir beklentisi var. Plaka sahibi, 'bana bu parayı garanti edene taksiyi veririm' diyor. Bu sorun çözülmeli. Ayrıca şoförler de eğitimli olmalı."

FORMULA 1 YÖNETİMİ DE TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR

Formula 1 pistinin ihalesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, şunları anlattı:

"İhalede en iyi teklifi Pirelli'nin de olduğu konsorsiyum verdi. Biz Formula 1 şartını şartnameye koymuştuk. 2026'da ihaleyi kazanan şirket yarışları getirecekti. Pirelli'nin Formula 1'de oyuna girmesi bizim elimizi çok rahatlattı. Onlar Formula yönetimiyle sık sık görüşüyorlar. Formula yönetimi de Türkiye'ye gelmek istiyor. İstanbul onlar için iyi bir pist, iyi bir şehir... Sadece Formula ile değil, uluslararası birçok yarış ve etkinlikle görüşüyoruz. Pistten maksimum faydayı almak için çalışıyoruz. Şartnameye, pistin 60 gün devletin kullanımını da ekledik. Yani diğer yarışlar olduğunda, ihaleyi alanın iki dudağının arasında kalmıyoruz. Otomobil federasyonu iyi bir proje getirirse onlara da kullanma hakkı vereceğiz. Ben olaya iki yerden bakıyorum. Birincisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün gelirini artırmak, ikincisi de İstanbul'un tanıtımını ve markalaşmasını sağlamak..."

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