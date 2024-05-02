Turizmde dünyada ilk üçe oynuyoruz! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıkladı: Müşterilerine küfür eden otel kaçak durumda

İLK ÜÇE OYNUYORUZ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy , "2018'de dünyada 7'inci sıradaydık. 2022'de sıralamada dördüncülüğe yükseldik. Dünyada ilk üçe oynuyoruz" dedi. BM Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO), verilerine göre 2022'de Türkiye rakiplerini geride bırakarak dünyanın en çok turist çeken ülkeleri arasında dördüncü sıraya çıkmıştı. 2022'de, İspanya 71.7, Fransa 66.6, ABD ise 50.9 milyon turist ağırlamıştı. Türkiye'de 50.5 milyon turist sayısıyla dördüncü olmuştu.

T ürkiye, turizmde dünya listesinde ilk sıralara tırmanmaya başladı. 200'den fazla ülkede tanıtım yapan, çeşitlilikle sezonu 12 aya çıkaran, turizmi ülkenin tamamına yayan stratejiyle en çok ziyaretçi alan ülkeler sıralamasındaki yerini sağlamlaştırdı. Şimdi hedef dünyada ilk üç.

VALİLİKLERE YAZI YAZDIK Ersoy, Türkiye'nin global pazarda yerini daha üst seviyelere taşıması için her şeyin kayıtlı, belgeli ve sertifikalı olması gerektiğini belirterek, " Eğer dünyada ilk 3'e oynuyorsan bunları kayıt altına alman gerekir. Her şeyin denetletmesi ve kontrol edilmesi lazım. Aksi durumda bu oyunda yoksun" dedi.

Düşük standartta hizmet veren belediye işletme belgesi sahibi otel, motel ve pansiyon gibi tesisleri bakanlık çatısı altına almak için yasa çıkardıklarını hatırlatan Bakan Ersoy, "Oteller artık bakanlıktan Turizm İşletme Belgesi almak zorunda. Belediyeler geçmişte işini doğru dürüst yapmamışlar. Siyasi saiklerle hareket etmişler. Kaçaklara göz yumulmuş. Biz bu otellere yasa çıktıktan sonra süre tanıdık. Daha sonra da harekete geçtik. İllerin valiliklerine yazı yazdık" diye konuştu.

BELGE ALMAYAN OTELLER KAPANABİLİR

Valiliklere gönderdikleri yazılarla belgesini tamamlamayan işletmelere gerekenin yapılmasını istediklerini anlatan Ersoy, "4 bin tesis vardı. 1.000'i belge aldı. 3 bini için süreyi daraltıyoruz. Bazıları işlemleri hızlandırdı. Belgeyi almayan oteller kapanacak" açıklamasında bulundu.

Turizm konutunda da benzer sorunların yaşandığını anlatan Ersoy, "İskanı, ruhsatı olmayan villalar yapılmış. Bunlara 'turizm konutu belgesi' isteniyor. Dağ, taş villa dolmuş. Özellikle sahillerde bu durum çok fazla. 'Belediye bana göz yumuyor, siz de göz yumun' diyor. Biz göz yummayacağız. Bundan sonra her şey kayda alınacak" dedi.