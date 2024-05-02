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İstanbul'da seferlerde aksama! Önce Taksim-Kabataş daha sonra Eminönü-Alibeyköy

İstanbul'da sabah saatlerinde Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattındaki teknik arızadan kaynaklı olarak seferlerin gerçekleştirilemediği duyuruldu. Yine aynı sebeple Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında da seferler yapılamadı.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 08:52 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 12:14
İstanbul’da seferlerde aksama! Önce Taksim-Kabataş daha sonra Eminönü-Alibeyköy

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTINDA DA ARIZA VAR
Öte yandan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında da teknik arıza nedeniyle seferler Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılıyor.


Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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