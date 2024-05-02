İstanbul’da seferlerde aksama! Önce Taksim-Kabataş daha sonra Eminönü-Alibeyköy

Metro İstanbul 'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTINDA DA ARIZA VAR

Öte yandan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında da teknik arıza nedeniyle seferler Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılıyor.



Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.