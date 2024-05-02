Batıdan giriş yapacak göz gözü görmeyecek hazırlıklı olun: İstanbul için saat tarih belli oldu!

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Türkiye yeni haftaya serin ve yağışlı bir hava ile merhaba dedi. Ankara başta olmak üzere 28 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarılar yapılırken, vatandaşların olası olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK 🌧️ Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışlar sel oluşumuna neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkentte bugün de devam edecek sağanak yağışlar için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yerel olarak kuvvetli sağanakların beklendiği Ankara'da, vatandaşlar sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmalı. Meteoroloji'den 28 ile sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı!