Batıdan giriş yapacak göz gözü görmeyecek hazırlıklı olun: İstanbul için saat tarih belli oldu!

Türkiye yeni haftaya serin ve yağışlı bir hava ile merhaba dedi. Ankara başta olmak üzere 28 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarılar yapılırken, vatandaşların olası olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
Türkiye yeni haftaya serin ve yağışlı bir hava ile merhaba dedi. Ankara başta olmak üzere 28 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarılar yapılırken, vatandaşların olası olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
ANKARA'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK 🌧️
Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışlar sel oluşumuna neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkentte bugün de devam edecek sağanak yağışlar için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yerel olarak kuvvetli sağanakların beklendiği Ankara'da, vatandaşlar sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmalı.
İSTANBUL İÇİN UYARI 💧
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, İstanbul'da hafta boyunca devam edecek sağanak yağışlar yaşanacak. Özellikle Cuma günü sabah saatlerinden itibaren etkili olacak yağış sistemi şehirde hafta sonuna kadar etkisini gösterecek. İstanbullular, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalı.
GÜÇLÜ RÜZGARLAR VE TOZ TAŞINIMI UYARISI ☁️
Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat gerektiriyor.
Ayrıca Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen toz taşınımı, görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya yol açabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 günlük tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışlı hava gelecek hafta başına kadar devam edecek.
Özellikle, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum, Amasya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanaklar olması öngörülüyor.