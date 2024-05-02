SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Batıdan giriş yapacak göz gözü görmeyecek hazırlıklı olun: İstanbul için saat tarih belli oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporu, Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıyor. Rapor, özellikle sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve sağanak anında kuvvetli rüzgar gibi potansiyel tehlikelere karşı özel önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Bu tür hava olayları, aniden meydana gelebileceği ve ciddi hasarlara yol açabileceği için, önceden hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 08:58 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 08:58
Batıdan giriş yapacak göz gözü görmeyecek hazırlıklı olun: İstanbul için saat tarih belli oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye yeni haftaya serin ve yağışlı bir hava ile merhaba dedi. Ankara başta olmak üzere 28 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarılar yapılırken, vatandaşların olası olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK 🌧️

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışlar sel oluşumuna neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkentte bugün de devam edecek sağanak yağışlar için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yerel olarak kuvvetli sağanakların beklendiği Ankara'da, vatandaşlar sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmalı.

Meteoroloji'den 28 ile sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı!

İSTANBUL İÇİN UYARI 💧

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, İstanbul'da hafta boyunca devam edecek sağanak yağışlar yaşanacak. Özellikle Cuma günü sabah saatlerinden itibaren etkili olacak yağış sistemi şehirde hafta sonuna kadar etkisini gösterecek. İstanbullular, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalı.

GÜÇLÜ RÜZGARLAR VE TOZ TAŞINIMI UYARISI ☁️

Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat gerektiriyor.

Ayrıca Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen toz taşınımı, görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya yol açabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 günlük tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışlı hava gelecek hafta başına kadar devam edecek.

Özellikle, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum, Amasya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanaklar olması öngörülüyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’le ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durduruldu! Tedbirlerde ikinci aşama Gazze için kararlı tutum | Tel Aviv tutuştu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA